Определены виновники старения человека

Сахар, молоко и колбаса — эти продукты провоцируют старение костей и кожи человека. К такому выводу пришли ученые.



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Цитируя их, российские СМИ отмечают, что сахар попал в список из-за содержащихся в нем молекул процесс гликирования коллагена, отвечающего за эластичность и гладкость кожи, может усилиться. От этого на коже могут появиться морщины.

В колбасных же изделиях содержатся фосфатные добавки. Соединяясь с кальцием в организме человека, они негативно влияют на стенки артерий и сосудов.

Молоко в список вредных для человеческого организма продуктов "внесли" швейцарские ученые. По их мнению, один из компонентов лактозы провоцирует окисление и вызывает воспаление. Поэтому, как полагают специалисты, постоянное употребление молока может негативно сказать на костях.

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