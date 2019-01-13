Ученые: употребление клетчатки предупредит смертельные болезни

Интернациональная команда ученых - в нее вошли представители Новой Зеландии и Шотландии - выявили прямую связь между употреблением клетчатки и продолжительностью жизни человека.
О любопытном исследовании специалистов пишет британское медицинское издание Lancet.
Так, для исключения развития недугов сердечно-сосудистой системы и диабета эксперты из Новой Зеландии и Шотландии советуют употреблять в пищу не менее 25 граммов пищевых волокон в день. Употребление в пищу достаточного количества клетчатки, уверены они, поможет предупредить и развитие других, не менее опасных для жизни и здоровья болезней.
Большинство людей, посетовали ученые, не придерживаются минимальной суточной нормы клетчатки. Все, объясняют специалисты, из-за низкого уровня потребления и увлечения низкоуглеводными диетами.
Клетчатка, указывают ученые, содержится в простой, незатейливой, доступной практически всем пище - моркови, овсяных хлопьях, яблоках, хлебе, картофеле.
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