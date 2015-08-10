Pepsi создаст огромную конкуренцию Coca-Сola, исключив из газировки канцерогены

Еще один американский бренд производства сладкого газированного напитка - Pepsi - раскритиковали за использование в его составе опасных веществ и канцерогенов.

Однако конкуренты Coca-Cola, чьи продажи все равно немного отставали от другого американского бренда, похоже, скоро могут обогнать его по популярности. Pepsi собирается выпустить серию напитков без опасных веществ, сообщает Natural Society.

Специалисты PepsiCo Inc. два года вырабатывали альтернативу опасному аспартаму, сохраняющую неповторимый и привязчивый вкус к этим напиткам. И, возможно, им это удалось.

В сериях Diet Pepsi и Diet Pepsi Wild Cherry его заменят сукралоза и ацесульфам калия. Многочисленные исследования аспартама показывали, что он повышает риски рака у поглощающего его организма.

В частности, у грызунов, на которых его испытывали, появлялись онкопроблемы. При этом американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) до сих пор защищает этот компонент, заявляя, что он совершенно безопасен.

Впрочем, альтернатива, подобранная Pepsi, тоже не так безобидна, как кажется. Сукралоза долго усваивается желудком и, как сообщала Правда.Ру, уничтожает до 50% полезных микробов организма, поэтому ее обильное употребление провоцирует ожирение.

Кроме того, она препятствует быстрому выведению токсинов и замедляет усвояемость лекарственных препаратов и их воздействие на организм.

Так что... пить или не пить?

Читайте также:

Ужасы производства: Что происходит в организме человека после выпитой банки Coca-Cola

Родители поили трехлетних детей кока-колой, чтобы те "были счастливее"

"Кока-Колу" уличили в даче взяток журналистам в 1000 новостных изданий