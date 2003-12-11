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Какие лекарства помогут не заболеть COVID - список от Минздрава

Минздрав России опубликовал рекомендации для профилактики коронавируса. 

Какие лекарства помогут не заболеть COVID - список от Минздрава

 Как следует из документа, размещённого на сайте ведомства, три препарата повышают шансы не "подцепить" COVID-19:

  • умифеновир,
  • рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α),
  • гидроксихлорохин (этот рекомендовано принимать после контакта с заражённым, можно заменить на рекомбинантный интерферон альфа вкупе с умифеновиром).

Правда, как подчеркнули в Минздраве, "однозначных выводов об эффективности или неэффективности указанных препаратов на сегодняшний день нет".

Кстати, напомним, что медики не рекомендуют "увлекаться" приёмом антибиотиков.

Вот, что ранее об этом писала "Правда.Ру"

Человечество вымрет от "достижений" современной медицины?

Кого на самом деле убивают современные антибиотики — бактерии или иммунитет? Дело в том, что бактерии, вызывающие инфекционные заболевания, становятся все более устойчивы к существущим антибиотикам.

Сейчас у всех на виду печальный пример гриппующей Франции, когда имеющиеся лекарства не помогают в борьбе с заболеванием. Этот порочный круг под названием "антибиотики, которые не помогают" превращается в настоящую проблему. Настало время торжества "натренированных" инфекций. По мнению директора Лейпцигского Университета микробиологии и инфекционной эпидемиологии Арне Родлоффа, в настоящее время в Западной Европе складывается очень непростая ситуация вокруг инфекционных заболеваний. Прежде всего, это связано с тем, что имеющиеся на данный момент антибиотики не достаточно эффективны.

Например, недавно в Германии с трудом побороли вспышку воспаления легких, вызванную новым видом вируса, так как долго не могли подобрать препарат, способный уничтожить возбудителя заболевания.

Не менее важной проблемой является то, что в большинстве случаев антибиотики выписывают бесконтрольно. Порочная врачебная практика приводит к тому, что назначают антибиотики в тех случаях, когда без них вполне можно обойтись. Многие предпочитают самолечение и выбирают антибиотики, как якобы самый простой путь к здоровью. Но вместо здоровья получают лишь угробленный иммунитет.

Мало того, допустим, простуженный человек лечиться с помощью антибиотиков, бактерии, вызвавшие заболевание мутируют, перекидываются на другого человека, который пытается избавиться от них новыми средствами — идет цепная реакция, бактерии снова мутируют и становятся все более устойчивы к лекарственным препаратам.

По оценкам немецких специалистов, ситуация в Германии еще не так серьезна, как в США, Испании или во Франции. Считается, что у бактерий родом из этих стран сопротивляемость в три-четыре раза выше, чем у прочих.

Например, в США в этом году медики готовятся к эпидемии гриппа, и даже завозят вакцину из-за рубежа, так как местная индустрия не может обеспечить необходимого количества лекарственных препаратов. По словам врача-эпидемиолога из Министерства Здравоохранения США, в этом году США накроет такая волна гриппа, какой ранее не было. Особые опасения вызывают вирусы, родом из Азии, например, вирус гриппа Фуджиан.

На вопрос, что же привело к тому, что бактерии столь усилили свое позиции, есть однозначный ответ. Дело в том, что последние десятилетия с бактериями слишком активно боролись. Как говорится, на что боролись, на то и напоролись.

Слишком активное употребление населением разных стран антибиотиков, в том числе и при вирусных инфекциях, привели к тому, что бактерии научились приспосабливаться и не реагировать на лекарственные препараты. Простое обследование у терапевта не способно отличить один вирус от другого. Часто врачи попросту пренебрегают проведением специальных анализов. И бездумное назначение сильных препаратов привело к тому, что сейчас медики вынуждены искать новые пути.

Следующей проблемой стало то, что фармацевтические компании слишком мало развивали новые исследования в области антибиотиков. Особенно не хватает новых лекарств, так называемого, быстрого реагирования, то есть способных уничтожить быстро меняющегося возбудителя инфекции. Фармацевтические компании слишком увлеклись индустрией "модных лекарств" вроде препаратов для повышения потенции типа "Виагры" или антидепрессивных препаратов типа "Прозак", забыв о том, что без развития отрасль становится не в состоянии защитить людей от инфекционных заболеваний.

Что же делать? Как бы банально это ни прозвучало, главное — это профилактика и укрепление иммунитета. Вместо существующей веры в эффективность антибиотиков следует привить людям в веру в профилактику. К такому мнению пришли все западные ведущие специалисты в области медицины. Итак, пришло время запасаться витамином С, шерстяными носками и лыжами, дабы пережить мрачную эру торжества "натренированных" бактерий, сообщает NewsInfo.

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