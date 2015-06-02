Зубная щетка и паста спасают от слабоумия и болезней сердца

Пренебрежение гигиеной ротовой полости может вызвать более серьезные последствия, чем мы думаем. Основными болезнями, возникающими из-за невнимания к стоматологии, являются пародонтоз, кариес, зубная киста, рак губы, развивающиеся, как отмечает Правда.Ру, как и наследственно, так и из-за вредных привычек, однако теперь ученые отмечают, чем еще грозит неуход за зубами.

Американские ученые из Бирмингемского университета утверждают, что проблемы с зубками ведут к заболеваниям сердца и даже слабоумию! Нарушение когнитивной работы мозга человека происходит из-за поражения иммунной системы организма, которая происходит все скорее, если мы отказываемся поддерживать полость рта в нужном состоянии, отмечает Daily Mail.

Ученые провели эксперимент, показанный ВВС. В испытании участвовали несколько 20 человек, разделенных на две группы, и одна из них не чистила зубы в течение 14 дней! Они были вынуждены воздержаться и от различных средств по уходу за полостью рта, а в это время за всеми наблюдал профессор Бирмингемского университета Йен Чаппл и его коллеги.

Те 10 человек, которые две недели жили без зубной щетки, продемонстрировали не лучшие анализы крови - белые кровяные тела были обнаружены в меньше количестве и более "слабыми", кроме того, у этих людей были зафиксированы различные воспалительные процессы.

Из-за нарушений гигиенических требований белые клетки крови не могли оказывать иммунитету обычную защиту, что провоцировало проникновение в организм различных инфекций, попадающих туда через десны.

Таким образом ученые пришли к выводу, что здоровье ротовой полости существенно отражается на крепости всех систем организма, потому что микровоспаления могут стать хроническими и спровоцировать инфаркт, диабет или деменцию.

Специалисты также отметили, что в плане ухода за зубами выбор щетки не играет особой роли и является чисто коммерческим ходом: в группе, которая чистила зубы 14 дней, был проведен небольшой эксперимент с обычными и электрическими зубными щетками, показавший, что обе чистят одинаково хорошо.

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