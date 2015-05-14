Nature: антипрививочники - серьезная помеха в борьбе с Сovid-19

Пока ученые всего мира бьются над созданием вакцины от коронавируса, антивакцинаторское (чаще его называют антипрививочным) движение мобилизует свои силы на борьбу с ней.

Об этом пишет британский научный журнал Nature.

Начиная с апреля 2020 года участники движения начали выходить на митинги и акции протеста, неся в руках плакаты с лозунгами против вакцины.

В YouTube появилось удаленное в настоящее время видео, в котором выдвигаются дикие конспирологические теории о пандемии и утверждается (бездоказательно), что вакцина "убьет миллионы". Это видео набрало более 8 млн просмотров.

Участники этой кампании выдвигают экстравагантные теории и аргументы

Вакцину от коронавируса будут использовать для вживления людям микрочипов;

в Британии умерла одна женщина, участвовавшая в испытаниях вакцины;

"вся шумиха по поводу короны" организована, чтобы, убив малый и средний бизнес, расчистить дорогу крупным корпорациям;

никого вируса на самом деле нет, это "игра больших дядь за место под солнцем";

и,как говорится, "и прочее, и прочее, и прочее"...

Желающих привиться все равно больше, чем "истериков", но...

Филип Болл, автор статьи, утверждает, что в целом уровень поддержки вакцины довольно высок.

Однако некоторые исследователи, занимающиеся изучением движений против вакцинации, говорят, что их беспокоит другое. Те послания, которые распространяют противники вакцины, могут подорвать усилия по созданию коллективного иммунитета от нового коронавируса.

"Онлайновая оппозиция, выступающая против вакцины, очень быстро начала разговоры о пандемии. Сейчас многие из этих организаций только о Сovid и говорят", — указал физик Нил Джонсон из Университета Джорджа Вашингтона, изучающий тактику участников этой кампании.

В организациях, возражающих против вакцины, состоит небольшое количество членов, но их онлайновая стратегия поразительно эффективна и чревата тревожными последствиями, о чем на этой неделе в своей работе написал научный коллектив Джонсона.

Еще до появления вируса SARS-CoV-2 эти исследователи начали изучать взгляды на вакцинацию, излагаемые в социальных сетях, таких как Facebook.

Они проанализировали более 1 300 страничек, на которые подписаны около 85 млн пользователей.

"Экстраполяция существующих тенденций с использованием компьютерного моделирования указывает на то, что антивакцинаторство через 10 лет может занять господствующие позиции в сетевых взглядах на вакцину", — подчеркивает Джонсон.

Похоже, у вирусологов в случае с коронавирусом одна надежда — что власти перестанут уговаривать антипрививочников и последуют примеру Пакистана, о котором уже ранее писала "Правда.Ру"

За отказ от прививок уже наказывают

Власти Пакистана впервые в истории страны провели массовые аресты родителей, отказывающихся делать своим детям прививку от полиомиелита. Так, весной в одном только городе Пешавар под арест попал 471 человек. Всех арестованных обвинили в "угрозе общественной безопасности". Власти поясняют, что освободят задержанных только после того, как те в письменном виде пообещают привить своих детей.

Вакцинация от полиомиелита в странах третьего мира

Вакцинацию в Пакистане нельзя назвать распространенным мероприятием, и все "благодаря" талибам:

те выступают категорически против вакцинации

регулярно нападают на работников системы здравоохранения

Свою позицию талибы объясняют тем, что вакцинация против полиомиелита является либо ширмой для шпионажа западных агентов, либо частью заговора с целью стерилизации мусульман.

Власти Пакистана с таким положением дел мириться не намерены: "Мы решили решительно разобраться со всеми случаями отказов. Те, кто отказываются прививать детей, будут отправлены в тюрьму", — пообещал Риаз Хан Мехсуд, заместитель комиссара Пешавара.

На сегодняшний день Пакистан является одной из трех стран, где полиомиелит носит эндемический характер. На долю этого государства приходится самый большой процент заболеваемости в мире.

В прошлом году число случаев заболевания полиомиелитом, а именно 306, достигло максимума за последние 14 лет. В июне 2014 года ВОЗ рекомендовала администрации международных аэропортов вакцинировать пакистанцев сразу же по прилету, чтобы предотвратить распространение полиомиелита, пишет издание Globalpost.

Впервые, по данным Колледжа врачей Филадельфии, эпидемия полиомиелита была зафиксирована в 1916 году — тогда шесть тысяч человек погибли, а 27 тысяч остались навеки парализованными.

В 1953 году Джонас Солк создал первую вакцину против этого заболевания, однако после масштабного судебного разбирательства двумя годами позже стало известно о многочисленных побочных эффектах вакцины.

Недостатки оригинальной вакцины были устранены довольно быстро, а в 1959 году Альберт Сэбин создал оральную вакцину, которая с 1960 по 1997 годы оставалась мировым стандартом.

В результате в 1979 году в США полиомиелит был полностью ликвидирован, а западное полушарие избавилось от этого заболевания в 1991 году.

Типы вакцин

Существует два типа вакцин:

Инактивированная изготавливается из "убитого" вируса и вводится иглой "Живая" вакцина изготавливается из ослабленного вируса и вводится в виде капель перорально

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, риск паралича в результате прививки инактивированной вакциной — практически нулевой, а побочные эффекты встречаются крайне редко. Самыми серьезными из них являются:

аллергическая реакция

анафилактический шок.

Поскольку на сегодняшний день полиомиелит в США ликвидирован, все больше родителей отказываются прививать своих детей от этого заболевания.

В 2011 году, например, восемь с лишним процентов родителей отказались от вакцинации детей. Это, в свою очередь, сказалось и на работе педиатров — те начали отказываться принимать родителей-"антипрививочников".

Источник фото: AP

В ходе исследования, проведенного в 2009 году, выяснилось, что около трети педиатров сталкивались с необходимостью уговаривать родителей отказаться от "антипрививочной" практики. Для сравнения, тремя годами ранее аналогичные беседы приходилось вести только шести процентам педиатров.

Практика отказов оказалась заразной, причем характер пандемии она приобрела в странах третьего мира.

Правда, в отличие от западных родителей жители развивающихся стран переживают не за здоровье ребенка в случае возможных поствакцинальных осложнений, а из-за того, что:

считают все вакцины ядовитыми

боятся, что ребенок станет стерильным

что вакцинация противоречит их религии.

В результате в 20 странах мира полиомиелит до сих пор не побежден. Драконовские меры — такие, как тюремное заключение, — немного спасают ситуацию, но болезнь по-прежнему остается серьезной угрозой для здоровья населения планеты.

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