Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Такси протаранило маршрутку на юге Москвы
Гитарист Питер Грин скончался во сне
Психолог дала совет, как пережить измену
Тиньков создаст фонд для борьбы с лейкемией
Малькевич призывает наказать Twitter по всей строгости закона
Путин и Зеленский поговорили по телефону
В Пензе на территории пекарни вспыхнул пожар
Тренер Исмаилова рассказал, когда состоится реванш с Емельяненко
ВСУ подтвердили подготовку к бессрочному прекращению огня

Шесть мифов о растяжках

Здоровье

Растяжки не красят тело любого человека, и бороться с ними довольно трудно, да и предотвращать - тоже. Однако многие убеждения насчет них являются выдуманными и не такими опасными, как гласят известные производители фитнес-питания и центров в маркетинговых целях. И таких "мифов" шесть.

Идеальная фигура. Как сбросить килограммы за неделю?

Проявляющийся во время беременности кожный зуд на некоторых участках тела, особенно в области бедер, ягодиц или пояса, не является "гарантом" будущих растяжек. Даже если на них появляются светлые линии, похожие на вздувшиеся царапины, это может пройти с помощью специальных средств по уходу за кожей после ее восстановления, наступающего вслед за родами.

Многие считают, что, имея худощавое и даже анорексичное телосложение, им не грозит увидеть растяжки. В таком случае резкое увеличение веса или переоформление организма вследствие полового созревания, которое не ограничивается исключительно подростковым возрастом, также может их вызвать.

Физические нагрузки помогают не только сохранить желаемую форму, но и могут дать обратный эффект, особенно если хрупкие дамы уходят в крепкие виды спорта, такие, как, к примеру, бодибилдинг. Грозят растяжки и любителям спортивного питания, а именно стероидов.

Вода избавляет от токсинов - это да. Но если у вас есть генетическая предрасположенность к изобилию коллагенов в организме, даже она не убережет вас от растяжек.

И бывают они не только у женщин, в чем заблуждаются мужчины.

Кремы против растяжек, которые женщины используют во время беременности, лишь в редких случаях могут действительно предостеречь от их возникновения - чаще всего они обладают лишь увлажняющей функцией и бессильны, если на возникновение их влияет наследственность и гормоны, а не резкое изменение веса.

Правда.Ру сегодня писала о том, какие продукты благотворительно влияют не только на фигуру человека, но и избавляют его от тревоги и депрессии.

Читайте также:  

Ученые: Для здоровья печени надо есть кое-что очень остренькое

Новая диета от врача космонавтов завоевывает Италию

Искусственные подсластители могут привести к ожирению и диабету

Хотя бы минута активных движений в день спасет от инфаркта

Ученые: Виноград и красное вино помогают быстро похудеть

Последние материалы
Гитарист Питер Грин скончался во сне
Психолог дала совет, как пережить измену
Зубная щетка и паста спасают от слабоумия и болезней сердца
Тиньков создаст фонд для борьбы с лейкемией
Малькевич призывает наказать Twitter по всей строгости закона
Шесть мифов о растяжках
Путин и Зеленский поговорили по телефону
В Пензе на территории пекарни вспыхнул пожар
Тренер Исмаилова рассказал, когда состоится реванш с Емельяненко
ВСУ подтвердили подготовку к бессрочному прекращению огня
Популярное
Мир. Новости мира
Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"

Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.

Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Новости Европы
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Политика. Новости и аналитика
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава сделал прогноз по коронавирусу на осень
Усам Оздемиров С какой экономикой на Руси жить хорошо Усам Оздемиров Игорь Буккер Развитие цивилизации способствовало гибели майя Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов
Комментарии
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Тиньков показал на видео, как ему пересаживали костный мозг
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Показ нового "Человека-паука" перенесли на следующий год
ВСУ подтвердили подготовку к бессрочному прекращению огня
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
В Китае почтили память советских солдат
В Китае почтили память советских солдат
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
В Иркутске задержана банда вымогателей, похищавшая людей
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ