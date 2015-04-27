Шесть мифов о растяжках

Растяжки не красят тело любого человека, и бороться с ними довольно трудно, да и предотвращать - тоже. Однако многие убеждения насчет них являются выдуманными и не такими опасными, как гласят известные производители фитнес-питания и центров в маркетинговых целях. И таких "мифов" шесть.

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Проявляющийся во время беременности кожный зуд на некоторых участках тела, особенно в области бедер, ягодиц или пояса, не является "гарантом" будущих растяжек. Даже если на них появляются светлые линии, похожие на вздувшиеся царапины, это может пройти с помощью специальных средств по уходу за кожей после ее восстановления, наступающего вслед за родами.

Многие считают, что, имея худощавое и даже анорексичное телосложение, им не грозит увидеть растяжки. В таком случае резкое увеличение веса или переоформление организма вследствие полового созревания, которое не ограничивается исключительно подростковым возрастом, также может их вызвать.

Физические нагрузки помогают не только сохранить желаемую форму, но и могут дать обратный эффект, особенно если хрупкие дамы уходят в крепкие виды спорта, такие, как, к примеру, бодибилдинг. Грозят растяжки и любителям спортивного питания, а именно стероидов.

Вода избавляет от токсинов - это да. Но если у вас есть генетическая предрасположенность к изобилию коллагенов в организме, даже она не убережет вас от растяжек.

И бывают они не только у женщин, в чем заблуждаются мужчины.

Кремы против растяжек, которые женщины используют во время беременности, лишь в редких случаях могут действительно предостеречь от их возникновения - чаще всего они обладают лишь увлажняющей функцией и бессильны, если на возникновение их влияет наследственность и гормоны, а не резкое изменение веса.

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