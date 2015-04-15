9 суперпродуктов, которые улучшат вашу жизнь

Люди всегда хотят знать, какие виды продуктов питания являются самыми полезными для их тел. Нас засыпают рекламой компании пищевой промышленности, но что действительно является суперпродуктом, легко доступным для всех?

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Natural News обнародовал список из 9 лучших суперпродуктов, которые нужно обязательно включить в свой рацион. Эти продукты обладают необычайно высокой питательной ценностью и пользой для здоровья. Многие фрукты, овощи и семена подходят под это определение, потому что содержат питательные вещества. Линда Мило из Института пищевых технологий разработала список из девяти суперфруктов и суперсемян, которые можно использовать, чтобы улучшить общее состояние здоровья.

Семена чиа

Продукт, богатый жирными кислотами омега-3, а также хороший источник кальция, антиоксидантов, витаминов и минералов.

Льняное семя

Другой известный суперпродукт - семя льна, которое обеспечивает жирные кислоты омега-3, антиоксиданты и клетчатку. Льняное семя также содержит фитоэстрогены, улучшающие сердечно-сосудистую функцию. Исследования также показали, что льняное семя может снизить уровень холестерина в крови.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника обеспечивают множество преимуществ для здоровья. Они содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, клетчатку, белок и антиоксиданты. Они также содержат фитохимические соединения, которые повышают иммунную систему и могут даже бороться с раком.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки - вкусная закуска, а также приятное дополнение к салатам. Вы можете их жарить самостоятельно или купить уже приготовленными. Но в сыром виде семена полезнее, так как содержат белок, клетчатку и много минералов, включая магний, марганец и фосфор.

Черника

Черника - богатый источник антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. Черника обладает эффектом антистарения и противораковыми свойствами, снижает кровяное давление и уменьшает артериальную жесткость, а также полезна для зрения.

Асаи

Эти супер ягоды становятся все более популярными по многим причинам. Асаи похожи на оливковое масло с точки зрения соотношения жирных кислот и являются очень хорошим источником антоцианов, которые обеспечивают антивоспалительный эффект, улучшение памяти, регулируют уровень сахара в крови и препятствуют росту раковых клеток.

Вишня

Помимо высокой антиоксидантности и содержания антоцианов, вишня является мощным противовоспалительным средством.При испытании на группе велосипедистов, терпкий вишневый концентрат оказался полезными после напряженных тренировок, уменьшая воспаление, вызванное упражнениями.

Клюква

Помимо своих известных преимуществ для здоровья мочевыводящих путей, клюква обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Она также является хорошим источником антиоксидантов, и благотворно влияет на сердечно-сосудистую и здоровье полости рта.

Авокадо

Авокадо - фантастически универсальный продукт с хорошим вкусом и максимумом пользы для здоровья. Этот суперфрукт содержит большое количество «хороших» жиров (мононенасыщенные жиры), которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови и поддерживать хорошее здоровье сердца.

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