Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Дагестане впервые в истории прошел военно-морской парад
Белоруссии грозит "бархатная революция"
Сотрудники детского лагеря под Астраханью болеют коронавирусом
Кооператив "Бест Вей" приобрел уже более 1100 квартир
Telegram начал тестировать видеозвонки в приложении
Врачи Тюменской области достали мотылька из уха пациента
Соловьев: жители Хабаровска устали от протестов
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
В ДТП на МКАД пострадали три автомобиля

9 суперпродуктов, которые улучшат вашу жизнь

Здоровье

Люди всегда хотят знать, какие виды продуктов питания являются самыми полезными для их тел. Нас засыпают рекламой компании пищевой промышленности, но что действительно является суперпродуктом, легко доступным для всех?

Диета. Как похудеть за неделю

Natural News обнародовал список из 9 лучших суперпродуктов, которые нужно обязательно включить в свой рацион. Эти продукты обладают необычайно высокой питательной ценностью и пользой для здоровья. Многие фрукты, овощи и семена подходят под это определение, потому что содержат питательные вещества. Линда Мило из Института пищевых технологий разработала список из девяти суперфруктов и суперсемян, которые можно использовать, чтобы улучшить общее состояние здоровья.

Семена чиа

Продукт, богатый жирными кислотами омега-3, а также хороший источник кальция, антиоксидантов, витаминов и минералов.

Льняное семя

Другой известный суперпродукт - семя льна, которое обеспечивает жирные кислоты омега-3, антиоксиданты и клетчатку. Льняное семя также содержит фитоэстрогены, улучшающие сердечно-сосудистую функцию. Исследования также показали, что льняное семя может снизить уровень холестерина в крови.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника обеспечивают множество преимуществ для здоровья. Они содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, клетчатку, белок и антиоксиданты. Они также содержат фитохимические соединения, которые повышают иммунную систему и могут даже бороться с раком.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки - вкусная закуска, а также приятное дополнение к салатам. Вы можете их жарить самостоятельно или купить уже приготовленными. Но в сыром виде семена полезнее, так как содержат белок, клетчатку и много минералов, включая магний, марганец и фосфор.

Черника

Черника - богатый источник антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. Черника обладает эффектом антистарения и противораковыми свойствами, снижает кровяное давление и уменьшает артериальную жесткость, а также полезна для зрения.

Асаи

Эти супер ягоды становятся все более популярными по многим причинам. Асаи похожи на оливковое масло с точки зрения соотношения жирных кислот и являются очень хорошим источником антоцианов, которые обеспечивают антивоспалительный эффект,  улучшение памяти, регулируют уровень сахара в крови и препятствуют росту раковых клеток.

Вишня

Помимо  высокой антиоксидантности и содержания антоцианов, вишня является мощным противовоспалительным средством.При испытании на группе велосипедистов, терпкий вишневый концентрат оказался полезными после напряженных тренировок, уменьшая воспаление, вызванное упражнениями.

Клюква

Помимо своих известных преимуществ для здоровья мочевыводящих путей, клюква обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Она также является хорошим источником антиоксидантов, и благотворно влияет на сердечно-сосудистую и здоровье полости рта.

Авокадо

Авокадо - фантастически универсальный продукт  с хорошим вкусом и максимумом пользы для здоровья. Этот суперфрукт содержит большое количество «хороших» жиров (мононенасыщенные жиры), которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови и поддерживать хорошее здоровье сердца.

Читайте также:

Диагноз ученых: США восемь лет правил человек с признаками слабоумия

К 20 годам у некоторых проходит аутизм

Аутизм у детей: истинный и ложный

Аутизм восполняется сверхспособностями

Последние материалы
Кооператив "Бест Вей" приобрел уже более 1100 квартир
Telegram начал тестировать видеозвонки в приложении
Врачи Тюменской области достали мотылька из уха пациента
9 суперпродуктов, которые улучшат вашу жизнь
Соловьев: жители Хабаровска устали от протестов
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
В ДТП на МКАД пострадали три автомобиля
Десять причин для обнаженного сна
Лолита похудела и собирается выйти замуж в шестой раз
Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями Хабаровского края
Популярное
Мир. Новости мира
Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"

Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.

Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Новости Европы
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Политика. Новости и аналитика
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава сделал прогноз по коронавирусу на осень
Усам Оздемиров С какой экономикой на Руси жить хорошо Усам Оздемиров Игорь Буккер Развитие цивилизации способствовало гибели майя Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов
Комментарии
В Китае почтили память советских солдат
В Китае почтили память советских солдат
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
В Иркутске задержана банда вымогателей, похищавшая людей
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Сергей Санакоев рассказал, почему Китай выиграет холодную войну у США
Показ нового "Человека-паука" перенесли на следующий год
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ