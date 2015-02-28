Российские ученые могут сделать овощи полезнее

Ученые из России нашли способ сделать овощи еще полезнее, повысив количество полезных свойств. Результаты исследователей были опубликованы в журнале Heliyon. Ученые предлагают увеличить количество антиоксидантов в овощах с помощью ультрафиолетового излучения.

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Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета проводили эксперимент с томатами. Плоды облучали ультрафиолетом из-за чего в них увеличилось количество антиоксидантов.

"Чтобы сохранить здоровье и долго жить, необходимо правильно питаться - с овощами и фруктами в рационе. Доказано, что антиоксиданты способны снижать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать продолжительность жизни", - пояснила директор института живых систем БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что овощи помогают бороться со стрессом.

Последние исследования ученых говорят о том, что в борьбе со стрессом помогают мечты и фантазии, а так же растительная пища. Это особенно актуально в условиях негативного информационного фона и Великого поста.

Британские ученые в ходе экспериментов доказали, что свежие овощи и фрукты способны значительно поднимать настроение и нормализовать психологическую деятельность человека.

Специалисты проанализировали образ жизни более 14 тысяч мужчин и женщин в возрасте после 16 лет. Как выяснилось, мозг функционировал значительно лучше у тех испытуемых, кто регулярно употреблял в пищу свежие овощи и фрукты.

Кроме того, ученые выяснили, что эти продукты увеличивают количество гормона счастья в организме. Но медики предупреждают, чтобы добиться этого, необходимо отказаться от употребления алкоголя и табака.

Израильские ученые в результате ряда экспериментов смогли доказать, что мечты и фантазии способны повлиять на организм человека и в целом на его жизнь.

Как оказалось, в то время, когда человек мечтает, активизируются лобные доли головного мозга, что в свою очередь активизирует работу мозга. А это помогает нам справляться со стрессом и находить выход в сложных ситуациях.

Специалисты поставили опыт, в ходе которого участникам провели стимуляцию части головного мозга, отвечающей за познавательную работу. Далее им предложили решить несколько задач и ответить на вопросы. Как оказалось, при стимуляции нужной части мозга даже очень сложные задачи решались проще и быстрее.

Часть мозга, отвечающая за познавательную деятельность, влияет так же на умение предвидеть ситуацию и построить правильные пути решения, сообщает mignews.com.

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