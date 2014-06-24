Из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи

В ближайшее время структуры российских поликлиник будет изменена. Учреждения здравоохранения будут поделены на диагностические, терапевтические и процедурные отделения. Примечательно, что в обновленной структуре не осталось места для кабинетов помощи при отказе от курения, лучевой диагностики, стоматологии и кабинетов доверия.

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Примечательно, что состав поликлиник будет зависеть от численности жителей, прикрепленных к учреждению. Соответствующие поправки были внесены Минздравом в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи. Поправки вступают в силу с 15 февраля.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российских врачей хотели поощрять за выявление рака.

Московский фонд ОМС разрабатывает механизм поощрения для врачей поликлиник, которые выявили рак первой или второй стадии.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, предполагается, что премии будут получать врачи разных специальностей, в том числе терапевты, гастроэнтерологи, пульмонологи. По словам экспертов, сейчас в Москве более половины онкологических заболеваний выявляются на третьей и четвертой стадиях, пишут "Известия".

Какой может быть величина премий, должен подсчитать фонд ОМС. Как напомнил вице-мэр, именно из средств фонда будет финансироваться лечение онкологии в городских учреждениях с 2015 года. Сейчас оно оплачивается из бюджета.

"Фонд должен проанализировать, какая сумма может остаться, если те больные, у которых рак выявляется на третьей и четвертой стадии, начнут лечится на первой и второй стадиях. Эта сумма и может быть передана на премирование врачей", сообщил Печатников.

Директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что подобная практика есть в других регионах России, в частности в Красноярском крае.

"Там за выявление рака первой стадии премии получают терапевты, - сказал он. - При осмотре они могут увидеть признаки онкологического заболевания у пациента и направить его на консультацию к узкому специалисту, на анализы, на исследование. Если в результате выявляется рак первой стадии, терапевт получает прибавку к зарплате. При этом, если пациент пришел на исследование или к узкому специалисту сам, а не по направлению терапевта, тот премии, конечно, не получит - данные отображаются в электронной системе.

По мнению эксперта, рак могут заподозрить при осмотре и другие специалисты.

"Например, стоматологи часто первыми замечают рак гортани, - сказал он. - Рак кожи вообще часто может увидеть невооруженным глазом любой специалист, но у нас много людей умирает от этого заболевания, потому что оно выявляется на последней стадии. Поэтому первичное звено - поликлиники - должно более внимательно относиться к человеку и, если возникают подозрения, отправлять его на исследования.

Эксперт отметил, что в России на третьей и четвертой стадиях выявляются 60% всех случаев рака, в то время как, например, в США этот показатель составляет 30%. Именно по этой причине у россиян сложилось убеждение в том, что рак - это приговор. Виновны в сложившейся ситуации и фатализм и невнимание к своему здоровью со стороны граждан, и невнимательность специалистов.

Ранее заведующий отделением биотерапии опухолей РОНЦ им. Н. Н. Блохина профессор Лев Демидов рассказал Pravda.Ru о том, что в перспективе наука все-таки придет к тому, что научится лечить даже запущенный рак, однако все равно легче и дешевле лечить онкологию на ранних стадиях: "Мы приходим к тому, что даже запущенные формы рака будут под контролем. Но бороться лучше всего на ранних стадиях, когда чисто хирургическое вмешательство, а не ЛС способно излечить человека", - сказал эксперт.

Да и передовые технологии вряд ли скоро станут доступны рядовым гражданам, хотя доказательством их наличия является, к примеру, выздоровление Жанны Фриске, которую, как говорят, все-таки поставили на ноги, несмотря на то, что у нее был обнаружен рак на очень серьезной стадии.

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