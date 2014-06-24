Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи

Здоровье » Здоровье и профилактика

В ближайшее время структуры российских поликлиник будет изменена. Учреждения здравоохранения будут поделены на диагностические, терапевтические и процедурные отделения. Примечательно, что в обновленной структуре не осталось места для кабинетов помощи при отказе от курения, лучевой диагностики, стоматологии и кабинетов доверия.

"Фукусима" убивает японских детей?

Примечательно, что состав поликлиник будет зависеть от численности жителей, прикрепленных к учреждению. Соответствующие поправки были внесены Минздравом в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи. Поправки вступают в силу с 15 февраля.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российских врачей хотели поощрять за выявление рака.

Московский фонд ОМС разрабатывает механизм поощрения для врачей поликлиник, которые выявили рак первой или второй стадии.

Как рассказал  заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, предполагается, что премии будут получать врачи разных специальностей, в том числе терапевты, гастроэнтерологи, пульмонологи. По словам экспертов, сейчас в Москве более половины онкологических заболеваний выявляются на третьей и четвертой стадиях, пишут "Известия". 

Какой может быть величина премий, должен подсчитать фонд ОМС. Как напомнил вице-мэр, именно из средств фонда будет финансироваться лечение онкологии в городских учреждениях с 2015 года. Сейчас оно оплачивается из бюджета.

"Фонд должен проанализировать, какая сумма может остаться, если те больные, у которых рак выявляется на третьей и четвертой стадии, начнут лечится на первой и второй стадиях.  Эта сумма и может быть передана на премирование врачей", сообщил Печатников. 

Директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что подобная практика есть в других регионах России, в частности в Красноярском крае.

"Там за выявление рака первой стадии премии получают терапевты, - сказал он. - При осмотре они могут увидеть признаки онкологического заболевания у пациента и направить его на консультацию к узкому специалисту, на анализы, на исследование. Если в результате выявляется рак первой стадии, терапевт получает прибавку к зарплате. При этом, если пациент пришел на исследование или к узкому специалисту сам, а не по направлению терапевта, тот премии, конечно, не получит - данные отображаются в электронной системе. 

По мнению эксперта, рак могут заподозрить при осмотре и другие специалисты.

"Например, стоматологи часто первыми замечают рак гортани, - сказал он. - Рак кожи вообще часто может увидеть невооруженным глазом любой специалист, но у нас много людей умирает от этого заболевания, потому что оно выявляется на последней стадии. Поэтому первичное звено - поликлиники - должно более внимательно относиться к человеку и, если возникают подозрения, отправлять его на исследования.

Эксперт отметил, что в России на третьей и четвертой стадиях выявляются 60% всех случаев рака, в то время как, например, в США этот показатель составляет 30%. Именно по этой причине у россиян сложилось убеждение в том, что рак - это приговор. Виновны в сложившейся ситуации и фатализм и невнимание к своему здоровью со стороны граждан, и невнимательность специалистов. 

Ранее заведующий отделением биотерапии опухолей РОНЦ им. Н. Н. Блохина профессор Лев Демидов рассказал Pravda.Ru о том, что в перспективе наука все-таки придет к тому, что научится лечить даже запущенный рак, однако все равно легче и дешевле лечить онкологию на ранних стадиях:  "Мы приходим к тому, что даже запущенные формы рака будут под контролем. Но бороться лучше всего на ранних стадиях, когда чисто хирургическое вмешательство, а не ЛС способно излечить человека", - сказал  эксперт.

Да и передовые технологии вряд ли скоро станут доступны рядовым гражданам, хотя доказательством их наличия является, к примеру, выздоровление Жанны Фриске, которую, как говорят, все-таки поставили на ноги, несмотря на то, что у нее был обнаружен рак на очень серьезной стадии. 

Читайте также: Онколог: Деньги на лечение рака могут выделить госфонды

Профессор: Даже запущенные формы рака будут под контролем

Президент Противоракового общества России рассказал о лечении болезни

Онкология: несколько поводов для оптимизма

Рак становится глобальной угрозой

Темы поправки минздрав психологи стоматологи поликлиники кабинет доверия лучевая диагностика положение об организации первичной медико-санитарной помощи
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Новости спорта
Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином
Власть
Дмитрий Фетисов: в пробирке губернатора не вырастить
Силовые структуры
Последнее сражение Наполеона
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17
Из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи
Мать биатлониста Устюгова опровергла информацию о дисквалификации сына
В Китае назвали предполагаемый источник коронавируса
С банковской карты актрисы Зои Бербер похитили все деньги
Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом
Лукашенко рассказал, что Россия намекала ему на присоединение
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Мексика не будет закупать военные вертолеты в России
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Последние материалы
Мать биатлониста Устюгова опровергла информацию о дисквалификации сына
В Китае назвали предполагаемый источник коронавируса
С банковской карты актрисы Зои Бербер похитили все деньги
Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом
Лукашенко рассказал, что Россия намекала ему на присоединение
Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Мексика не будет закупать военные вертолеты в России
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Телефон взорвался в руках волгоградского школьника
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой снова появилась на публике с мачехой
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Соломон Соловьев Водолеи, творящие чудеса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
Россияне снова "разлюбили" Украину
Жителя Колымы подозревают в непристойных действиях в WhatsApp
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Римляне не сдаются. Битва при Пидне
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
Зеленский обратился к представителям США за военной помощью
"Новая" Конституция запретит отдавать Курилы и Крым
Поздравления блокадников обернулись травлей
Bloomberg: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Память Лужкова в Москве увековечат
Награды вручены медикам Архангельской области по решению Путина
Новый состав Совета по противодействию коррупции утвержден
Отставка правительства: пыль ушла, пылесос остался
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ