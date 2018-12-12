В Великобритании новорожденная погибла от... поцелуя

В графстве Уэст-Йоркшир Соединенного Королевства произошла трагедия: умерла недавно родившаяся девочка. Как заключили врачи, новорожденная погибла из-за поцелуя кого-то из родственников, сообщает pora.ru.

Мать девочки рассказала, что родила путем кесарева сечения, через два дня после этого они с малышкой вернулись домой. Но внезапная потеря веса у новорожденной вынудила их вернуться в больницу. После обследования врачи диагностировали текущий процесс заражения крови из-за герпеса. Они предположили, что малышку кто-то из родных заразил герпесным вирусом через поцелуй.

Аппарат жизнеобеспечения, к которому девочку подключили, уже ничем не мог помочь, так как мозг ребенка уже был сильно поврежден. Две недели родители надеялись на чудо, но потом приняли решение прекратить мучения малышки.

Отключение от аппарата также исключало вероятность долговременной комы, в которую впала бы новорожденная после отсоединения от систем жизнеобеспечения.

Мама погибшей девочки дала клятву, что расскажет всем людям об опасности герпеса.

Здесь впору вспомнить правильные наставления наших мудрых российских бабушек: 30-40 дней после родов никому нельзя ни показывать, ни давать подержать на руках малыша.

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