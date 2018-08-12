Диетическое мясо исцелит от сахарного диабета

Диетическое мясо убережет от развития сахарного диабета. Таково мнение международных экспертов, которые провели исследование с участием добровольцев.
Исследование показало, что наличие в рационе мяса способствовало понижению уровня глюкозы. Особо хорошо с этим справляется курятина, говядина и лососина, т. к. в них много дипептида карнозина. Он же содержит аминокислоты бета-аланин и L-гистадин, которые помогают не допустить разрушение клеток мозга, кровеносных сосудов, инсультов и болезней сердца.
Эксперты пригласили в эксперимент тех, кто имеет диагноз "преддиабет", а также тех, у кого пока есть лишь риск диабета и сердечных болезней. Двенадцать недель группы получали или плацебо, или 2000 мг карнозина в сутки. Оказалось, что те, кому давали лекарство, отдалили себя от состояния болезни.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что каждый килограмм избыточной массы тела, сброшенный диабетиком, увеличивает продолжительность его жизни в среднем на 3-4 месяца. А снижение веса у тучных людей, не страдающих диабетом, уменьшает риск развития заболевания в будущем примерно на 30%.
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