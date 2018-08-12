Работа может стать причиной рака – мнение экспертов

Мастера по маникюру и парикмахеры, люди, работающие за компьютером, летчики и ночные служащие особо подвержены онкологии. Таково мнение специалистов, отмечает "МедикФорум".

Представители первых двух специальностей часто взаимодействуют с лаком, краской и иными токсичными веществами. Эксперты советуют чаще проветривать помещения, в противном случае мастеров ждет рак груди или мочевого пузыря.

Те же, кто по работе долго сидит перед монитором, должны делать разминку каждые 60 минут. Ведь неподвижность приводит к гиподинамии и увеличивает шанс развития онкологии в среднем на 25%.

Представители "летающей" профессии попали в список, так как подвержены солнечной радиации на высоте. Она провоцирует рак молочной железы, матки и органов ЖКТ.

Завершают своеобразный "рейтинг" трудящиеся ночью. Организму нелегко дается такая перестройка, это ослабляет его и позволяет многим болезням взять верх. Злокачественная опухоль — это лишь одна из возможных бед. Эксперты не советуют постоянно трудиться в ночное время.

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