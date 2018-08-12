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Кофеманам грозит пожизненная бессонница

Здоровье

Люди, что отдают предпочтение кофе, вредят той части мозга, что отвечает за выработку "гормона сна". К такому выводу пришли эксперты из Сеульского университета.

Кофеманам грозит пожизненная бессонница. 390673.jpeg

Они убеждены, что человек, который в течении долгих лет пил кофе, может на всю жизнь испортить себе сон. Свои заявления ученые подкрепляют исследованием, в котором участвовали 162 человека старшего возраста без хронических заболеваний. Они рассказали, сколько кофе они выпили за жизнь. Эти сведения были соотнесены с данными МРТ головного мозга каждого добровольца.

Выяснилось, что те, кто отдавал предпочтение напитку из зерен, имеют уменьшенный объем шишковидной железы. Именно эта зона мозга отвечает за выработку мелатонина, его также именуют "гормоном сна". Этот процесс может быть необратимым, а значит, сон ухудшится навсегда.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что западные психологи доказали разницу в поведении мужчин и женщин "до" и "после" чашечки кофе. Представительницам слабого пола влияние бодрящего напитка помогало оперативно и грамотно действовать в стрессовых ситуациях, мужчинам же, наоборот, мешало думать логически и быстро принимать правильные решения.

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Темы кофе гормон сна влияние кофе
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