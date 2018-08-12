Ученые: разнообразие в еде приводит к ожирению

Разнообразие в еде приводит к ожирению. Такую причинно-следственную связь выявили ученые, проанализировавшие статистику за все годы ХХI века.
При этом они отметили, что часто желающим похудеть предлагают разнообразить меню. Однако, убеждены эксперты, потребление ключевых углеводов, жиров и белков из разных продуктов отрицательно сказывается на обмене веществ.
Такой вывод диетологи сделали, проанализировав различные типы рациона питания по составу, размеру и регулярности потребления. После этой работы стало понятно, люди теряли вес лишь в том случае, если более 30 дней основным "блюдом" в меню была клетчатка. При этом увеличивалась и мышечная масса. Разнообразие же прибавляло чуть более килограмма в месяц.
Диетологи выдвинули предположение, почему разнообразие негативно сказывается на фигуре: в такой ситуации человек легче поддается искушению съесть что-то сладкое или калорийное. Организм понимает, что может требовать разного, и выбирает не самую полезную пищу.
Ранее "Правда.РУ" писала, что сотрудники университета Вашингтона пришли к выводу, что спокойный и продолжительный сон в ночное время суток положительно сказывается на фигуре человека. Ученые считают, что девять часов сна могут оградить человека от ожирения, даже если он предрасположен к этому генетически.
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