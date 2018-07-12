Не хочешь болеть Альцгеймером? Проверь себя

Настоящий прорыв в сражении с болезнью Альцгеймера совершили ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. Им удалось зафиксировать момент зарождения недуга. О своем исследовании они рассказали на страницах научного издания eLife.
Дело в том, что при болезни Альцгеймера в мозге пациента формируются "клубки" тау-белка, которые впоследствии разрушают клетки мозга.
Ранее бытовало мнение, что сам по себе тау-белок не опасен, опасны лишь его сгустки. Оказалось, что все совсем не так. Ученые смогли увидеть в процессе исследования, как здоровый тау-белок преобретает токсичные свойства, и это происходит еще до того, как он формирует смертоносные клубки. На этом этапе в структуре тау-белков можно увидеть молекулярные изменения, затем они начинают слипаться друг с другом и, наконец, повреждать нейроны.
По словам исследователя Марка Даймонда, это открытие в области изучения тау-белка можно сравнить с "Большим взрывом". Теперь ученые смогут разработать новые диагностические методы, способные помогать распознавать патологию еще до проявления очевидных признаков болезни. Предотвращая слипание тау-белков в клубки, можно будет тормозить развитие заболевания.
Осталось только создать препараты, подобные тафамиду, который используется для лечения сердечных патологий, блокируя белок транстиретин, вызывающий смертельно опасные образования в сердце.
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