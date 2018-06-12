Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце

Здоровье

12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд

Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце. 387997.jpeg

По данным СМИ.  смерть наступила около 9:30 утра во вторник. Предварительная причина - сердечно-сосудистая недостаточность.

Журналисты сообщают, что проблемы со здоровьем у кардиохирурга появились некоторое время назад. Бранд лечился в своем институте, а 30 мая был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. 

Напомним, Яков Бранд - известный российский кардиохирург, заслуженный врач РФ. Он вел программы о здоровье на телевидении.

Как написал в своем Facebook его сын Павел, Яков Бениаминович Бранд - доктор медицинских наук, профессор. Родился 20 мая 1955 года в Одессе. Закончил Одесский государственный медицинский институт в 1979 г. С 1979 по 1981 работал в больницах г. Николаева и Николаевской области.В 1981 - 1984 гг. врач-ординатор (хирург) отделения экстренной микрохирургии ГКБ № 51 г. Москвы. С 1986 научный сотрудник, с 1994 года ведущий научный сотрудник отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ.

Представитель научной школы, руководимой академиком РАН профессором Акчуриным. Входил в состав бригады хирургов, выполнявших операцию аортокоронарного шунтирования первому президенту РФ, Ельцину Б.Н. Лауреат Премии Правительства города Москвы в области медицины за работу «Хирургическое лечение различных форм ишемической болезни сердца».Являлся автором и соавтором более 200 научных работ в различных областях хирургии, автором монографии «Хирургическое лечение острых расстройств коронарного кровообращения». Имел более чем 35-летний опыт работы в кардиохирургии.Активно участвовал в подготовке молодых кадров (кардиологов и кардиохирургов). Занимался общественной деятельностью, являлся членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и ряда стран.

Долгое время являлся ведущим телепередач «Без рецепта» и «Кома» на канале НТВ. Являлся главным редактором независимого, профессионального медецинского телеканала «MED2MED».С 2001 года и по июнь 2018 года - Яков Бениаминович был бессменным научным руководителем отделения неотложной коронарной хирургии НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Сенатор США: зло СССР живет в путинской России Сенатор США: зло СССР живет в путинской России
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы москва яков бранд
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Наследие
Секретная миссия англичан: как убивали Вильгельма II
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Читательский топ
Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно
Рассекречен новый телефонный разговор Путина и Порошенко
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
Новости Все >
Аналитики вычислили победителя финала ЧМ-2018
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Сенатор США: зло СССР живет в путинской России
Россияне принимают поздравления с Днем России
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?

Как сообщают в телеграме, ссылаясь на источники в правоохранительных структурах, пожизненно осужденный за убийство мирных граждан экс-майор полиции Евсюков умоляет "расстрелять его", отправить на войну или... простить.

Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно
Необычная неделя
Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно
Украина
Рассекречен новый телефонный разговор Путина и Порошенко
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Происшествия
России предложили ответить за свои слова по делу МН17

Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.

России предложили ответить за свои слова по делу МН17
Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию"
Общество
Путин объяснил, зачем пригласил чиновников на "прямую линию"
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Интересные Новости
На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят

Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.

На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Украина
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Украина
ДНР: В планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Происшествия
62 школьника на Урале отравились котлетой "Здоровье"
Игорь Буккер Секретная миссия англичан: как убивали Вильгельма II Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.06 непостоянны Соломон Соловьев Василий Амирджанов Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ Василий Амирджанов
Комментарии
Россияне принимают поздравления с Днем России
Как быстро снять боль в горле
СМИ: НАТО бросит на Россию флот и две армии
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Сенатор США: зло СССР живет в путинской России
Сенатор США: зло СССР живет в путинской России
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Возвращение России в G8 расколет Европу
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Опубликованы все подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
"Выпил? Дуй пешком!": нейросеть запретит такси возить пьяных
Экс-главком ВМС Украины признал превосходство России
Жители Польши выступили за традиционные семейные ценности
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Италия за выстраивание отношений с Москвой
Иван Ургант получил израильский паспорт
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.

Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался