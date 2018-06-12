Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце

12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд

По данным СМИ. смерть наступила около 9:30 утра во вторник. Предварительная причина - сердечно-сосудистая недостаточность.

Журналисты сообщают, что проблемы со здоровьем у кардиохирурга появились некоторое время назад. Бранд лечился в своем институте, а 30 мая был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

Напомним, Яков Бранд - известный российский кардиохирург, заслуженный врач РФ. Он вел программы о здоровье на телевидении.

Как написал в своем Facebook его сын Павел, Яков Бениаминович Бранд - доктор медицинских наук, профессор. Родился 20 мая 1955 года в Одессе. Закончил Одесский государственный медицинский институт в 1979 г. С 1979 по 1981 работал в больницах г. Николаева и Николаевской области.В 1981 - 1984 гг. врач-ординатор (хирург) отделения экстренной микрохирургии ГКБ № 51 г. Москвы. С 1986 научный сотрудник, с 1994 года ведущий научный сотрудник отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ.

Представитель научной школы, руководимой академиком РАН профессором Акчуриным. Входил в состав бригады хирургов, выполнявших операцию аортокоронарного шунтирования первому президенту РФ, Ельцину Б.Н. Лауреат Премии Правительства города Москвы в области медицины за работу «Хирургическое лечение различных форм ишемической болезни сердца».Являлся автором и соавтором более 200 научных работ в различных областях хирургии, автором монографии «Хирургическое лечение острых расстройств коронарного кровообращения». Имел более чем 35-летний опыт работы в кардиохирургии.Активно участвовал в подготовке молодых кадров (кардиологов и кардиохирургов). Занимался общественной деятельностью, являлся членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и ряда стран.

Долгое время являлся ведущим телепередач «Без рецепта» и «Кома» на канале НТВ. Являлся главным редактором независимого, профессионального медецинского телеканала «MED2MED».С 2001 года и по июнь 2018 года - Яков Бениаминович был бессменным научным руководителем отделения неотложной коронарной хирургии НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.