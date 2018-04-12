Названы самые распространенные причины возникновения рака

Британские ученые пришли к выводу о причинах возникновения онкологических заболеваний.

Как говорится в материале Eurekalert, по данным специалистов из Центра исследования рака, самой распространенной причиной возникновения онкологических заболеваний является табачный дым.

По данным медиков, более 17,7% случаев заболевания у мужчин и 12,4% у женщин диагностируется в связи с этим фактором.

Второе место среди причин возникновения рака занимает лишний вес, на третьем - избыток ультрафиолета (при загаре, например). Очень часто онкологические заболевания возникают из-за употребления алкоголя, недостаточного потребления клетчатки и загрязнения воздуха.

Эксперты подчеркнули, что ведение здорового образа жизни позволит избежать развития рака.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что американские ученые пришли к выводу что определенные бактерии могут приостановить рост опухолей кожи.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. В рамках исследования они подвергли мышей с опухолями кожи бактериям под названием Staphylococcus epidermidis, в результате чего производимая этими бактериями молекула остановила рост рака.

Выяснилось, что безвредная разновидность стафилококковых бактерий может эффективно сражаться с другими патогенами, которые вызывают болезни. И вдруг выяснилось, что данные бактерии избавляют от рака кожи.

Обработанные бактериями, способными производить эту молекулу, мыши впоследствии имели значительно меньшее число опухолей, по сравнению с теми, кого подвергали воздействию других бактерий.

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