В Кении домашние сверчки включены в расширенное производство сельскохозяйственных систем как возможный источник белков животных.
Исследователи из Университета сельского хозяйства и технологий Джомо Кеньятты (JKUAT) определили питательную ценность фермерских сверчков. Это показатель был рассчитан в зависимости от возраста для проверки "оптимального времени сбора урожая" насекомых.
Как пишет Pora.ru, сверчки будут использоваться для улучшения детского питания в Кении. Напомним, миллионы детей в мире страдают из-за острого недоедания. Практически 50% случаев детской смертности в возрасте до пяти лет связаны с питанием.
Кенийские ученые провели исследования, выявившие тот факт, что лучшие показатели у сверчков 9-11 недель жизни, когда концентрация белка и минералов в них достигает своего пика.
При этом соотношение некоторых химических свойств делает масло из сверчков пригодным для детского питания, а авторы исследования рекомендуют "выращивание сверчков и их использование в детских питательных смесях".
Напомним, как правило основным источником белка для потребления человеком являются растительные и животные белки, такие как мясо, свинина, рыба, молоко и яйца. Но в Кении местные жители ели насекомых с древних времен, и они давали им надежный источник белка при недостатках другой пищи.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что иссследовательская группа из американского Университета Бригама Янга пришла к выводу о том, что употребление в пищу насекомых не только полезно для человека, но и выгодно. Ученые под руководством доцента Лауры Джеффрис исследовали в качестве пищевого сырья сверчков.
По их словам, в этих насекомых содержится белка не меньше, чем в привычной западному человеку говядине, но для получения "сверчкового" белка требуется значительно меньше ресурсов. При этом в сверчках содержится девять незаменимых аминокислот, большое количество железа и витамина B-12.
К слову, добровольцы, которых попросили попробовать сверчков, отметили, что на вкус такая пища не столь ужасна, как кажется на вид, особенно, если смешивать жучков с другими продуктами, например, с шоколадом. Но не секрет, что для многих людей будет настоящей проблемой взять в рот жука. Этот вопрос хотят решать переработкой насекомых - например, делать из них протеиновые батончики, сообщает Российская газета.
Напомним, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор уверен, что символом категорически неправильного подхода к питанию являются диеты, основанные на сокращении потребления углеводов, жиров, на подсчете калорий. Важнее "не забывать о своих микробах", утверждает Спектор, а вот есть можно все, что пожелается.
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