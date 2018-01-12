Ученые выяснили, как можно предсказать болезнь Альцгеймера

Американские ученые пришли к выводу, что диагностировать развитие болезни Альцгеймера можно по психологическому состоянию человека.

Как сообщили учёные из Гарвардского университета (США) в статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry, исследования показали, что беспокойство появляется на ранних этапах болезни - ещё до того, как человек утрачивает когнитивные способности.

После пяти лет наблюдения за здоровьем трёх сотен пожилых добровольцев в возрасте от 60 до 90 лет исследователи выяснили, что с появлением даже небольшого количества бляшек бета-амилоида, приводящих к уничтожению нервных клеток, пожилые люди начинают впадать в депрессию на фоне постоянных беспокойств.

Ученые заявили, что подобная тревога и есть сигнал, по которому можно выявить болезнь и начать её лечение ещё до частичного угасания памяти и нанесения вреда работе мозга.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что склонность к неудержимой болтовне может указывать на то, что человек подвержен тем или иным заболеваниям головного мозга.

К такому выводу пришли нейробиологи из Висконсинского университета в Мадисоне, пишет Life. По мнению американских специалистов, озвучивая свои собственные мысли, человек компенсирует пониженную мозговую активность и тренирует слуховую память, что может свидетельствовать о первых признаках Альцгеймера и проблемах обычной мозговой памяти.

Конечно, тревога может быть и ложной и никаких проблем с мозговыми функциями у болтунов нет. Однако надо учитывать, что потенциальными жертвами того же Альцгеймера являются люди в возрасте от 50 до 75 лет.

Ученые замечают, что одним из главных признаков возможных проблем может быть постоянное желание описывать характер происходящей ситуации. Поэтому, если человек максимально подробно пытается объяснить происходящее, то это может быть явным фактором развития нейродегенеративного заболевания.