Созданы дешевые сланцы, спасающие от боли в ногах

Американские врачи создали сланцы, которые помогут избавиться от боли в ногах.

Сообщается, что врач американской клиники Warner Orthopedics & Wellness в городе Батон-Буж из американского штата Луизиана Мередит Уорнер добилась того, что сланцы могут решить проблему подошвенного фасциита, сопровождающийся болью в области пятки.

Также подобная обувь помогает поддерживать стопу, уменьшить нагрузки на колени, лодыжку и поясницу. Обувь за 99 долларов под названием The Healing Sole поможет уменьшить давление на болезненную часть пятки.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что компания Conal International Trading Inc была вынуждена отозвать из продажи одну из своих моделей ботинок после того, как на их подошве клиенты разглядели узоры в виде свастики.

Объяснив рисунок "ошибкой китайских производителей", представители компании принесли клиентам свои извинения, сообщает The Washington Post.

На узор обуви обратил внимание пользователь Reddit с ником FRSHFSHFCKR. По словам покупателя, он не заметил узор при покупке ботинок и обнаружил свастику только потом. Также он опубликовал фото, показав, что при каждом шаге подошва оставляет след в виде восьми свастик.

Пользователи обнаружили, что такая обувь продаётся на Amazon под названием Polar Fox. Они задались вопросом, не случайно ли такой рисунок изобразили на подошве: "Полярной лисой" называют наступление германо-финских войск на Мурманском участке Северного фронта во время Второй мировой войны.

Позже представители Conal International Trading Inc. объявили о прекращении продаж ботинок и извинились перед "каждым, кого оскорбил этот рисунок". В компании отметили, что никогда не ставили своей целью создать "разжигающий ненависть дизайн".

"Это ни в коем случае не было преднамеренным шагом. Это была очевидная ошибка наших производителей в Китае. Мы никогда не собирались делать обувь со свастикой. Мы немедленно отзываем всю подобную обувь и не будем никому её продавать", - говорится в открытом письме Conal International Trading Inc.