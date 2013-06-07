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Источник Правда.Ру

75% российских врачей считают диспансеризацию фикцией

Здоровье » Здравоохранение

Через приложение "Справочник врача" было проведено исследование, в результат которого выяснилось, что 75% российских врачей назвали данные по диспансеризации фиктивными.

В опросе приняли участие более 3000 специалистов из разных регионов России.

"Диспансеризация по своей идее — благо, но для этого необходима квалификация врача и соответствующая материально-техническая обеспеченность медучреждения. Но врачей не хватает, особенно это узких специалистов. В результате повышается нагрузка на одного врача — он принимает не 15 пациентов, а 25-30. При этом общее время приема остается прежним. Просто на каждого пациента врач тратит меньше времени, а спешка может привести к ошибкам", — сообщил акушер-гинеколог Игорь Зацепин.

Кроме того, в государственных ЛПУ часто работают специалисты старше 60 лет, которые не хотят ничего менять и работают по старинке.

Когда пациенты идут нескончаемым потоком, а оборудование в учреждении не самое современное, то диспансеризация становится формальной. Основная задача заключается не в том, чтобы выявить заболевание, а в том, чтобы пропустить через ЛПУ максимальное количество пациентов без учёта качества проведенного осмотра.

В 2013 году "Правда.Ру" писала о том, что количество выявленных хронических заболеваний по итогам диспансеризации в восьми регионах выросло вдвое.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, для десятков тысяч пациентов это означает своевременно начатое лечение, а для многих — спасенную жизнь. Вместе с тем она отметила, что в ряде медучреждений не выстроена профилактическая инфраструктура и призвала устранить выявленные недочеты.

Темы диспансеризация российские врачи российская медицина
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