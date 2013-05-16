Немецкие диетологи советуют есть жирное желающим похудеть

Немецкие диетологи сделали странное заявление. Они рекомендовали желающим похудеть употреблять жирную пищу. Об этом сообщило немецкое издание Focus. Диетологи объяснили, что в рационе человека, который хочет похудеть, в обязательном порядке должны быть жиры омега-3.

Поэтому специалисты считают, что такие продукты как авокадо, орехи, льняное, а также оливковое масло и рыба в обязательном порядке должны быть включены в рацион. Медики обращают внимание на то, что омега-3 не синтезируется в организме и у многих людей наблюдается его острая нехватка.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о "палеолитической диете", которую рекомендовали диетологи.

Диетологи разработали новую диету, основанную на исторических знаниях о прошлом. По их мнению, человек генетически запрограммирован на питание определенными продуктами, которые он потребляет в течение тысячелетий. "Палеолитическая диета" предполагает употреблении в пищу тех продуктов, которые можно было получить во время охоты (например, рыбу, мясо, моллюсков), а также яиц, орехов, овощей, корнеплодов, фруктов и ягод. Такое питание способно резко сократить количество случаев ожирения, сахарного диабета, болезней сердца и других хронических заболеваний.