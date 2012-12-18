Эксперты из Гарварда: молоко не полезно для здоровья

Эксперты из Гарвардской школы здравоохранения провели исследование и пришли к выводу, что увеличение объемов потребления молока не является полезным для организма, как считалось ранее.

Если человек употребляет большое количество сахара и крахмала, то запасы питательных веществ будут пополняться, но в ежедневном его приеме нет необходимости, так как эффект от молока будет незначительным.

"Молоко не является неотъемлемой частью здорового питания. Для взрослых людей норма потребления молока должна зависеть от индивидуальных особенностей организма", — сообщили ученые.

Специалисты утверждают, что с возрастом организм человека не нуждается в большое количестве лактозы, так как может начаться аллергия.

В связи с этим эксперты рекомендуют в сутки потреблять не более двух стаканов молока.

В 2012 году "Правда.Ру" писала о том, что врачи из Канады определили норму потребления молока для детей.

Определена "молочная" норма для детей

Канадские медики из Госпиталя Святого Михаила в Торонто пришли к выводу, что ребенок от двух до пяти лет должен в день выпивать пол-литра коровьего молока.

Педиатр больницы Джонатон Магир вместе с коллегами обследовал 1311 детей в возрасте от двух до пяти лет. Врачи выяснили, что недостаточное потребление ребенком молока приводит к снижению витамина D в организме. Однако в то же время чрезмерное употребление молока приводит к тому, что у детей снижается уровень железа в крови, который является незаменимым элементом.

При его нехватке затормаживается умственное развитие, развивается анемия. Дети становятся более подверженными усталости, у них ослабляется иммунитет, а также сокращается уровень гормона, который вырабатывает щитовидная железа.

О решении найти оптимальную норму потребления молока для детей врачи говорят, что просто устали от размытых рекомендаций.

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Следует отметить, что Джонатон Магир сделал выводы на основе анализов крови своих маленьких пациентов, которые приходили к нему на прием в период с 2008 по 2010 год. Медик вначале заручался разрешением родителей, после давал им заполнить специальную анкету.

Там необходимо было указать, сколько молока в день пьет ребенок. Кроме этого, педиатр запрашивал иные сведения, которые могли бы повлиять, скажем, на уровень витамина D или железа в крови у пациента на момент взятия пробы. Таким образом сохранялась чистота исследования.