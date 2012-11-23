Хронические боли в суставах и спине надо лечить "медленными" кардиотренировками

Хронические боли в суставах и спине — это не повод забросить занятия фитнесом, усесться на диван и начать обрастать жирком. Более того, малоподвижный образ жизни, сводящий к минимуму нагрузку на суставы, им же и вредит.

Итальянский ревматолог Вирджилио Марин советует тем, кто хочет продолжать двигать суставами, но боится напрягать колени и спину, перейти на "низкоударное кардио". Его статья опубликована на медицинском портале prevention.news.

"Хорошая идея для человека, у которого проблемы с суставами, — заниматься плаванием, ездой на велосипеде, йогой, пилатесом, до и просто совершать длительные пешие прогулки. Все эти виду физической активности снижают нагрузку на суставы и мышцы, позволяя вам получить хорошую тренировку, развить гибкость и улучшить метаболизм", — говорится в статье.

Совет

Начинать "низкоударное кардио" надо, как и любую тренировку — с растяжки. Это поможет снизить риск получения травмы и, возможно, даже облегчить хроническую боль.

Дополнительные плюсы "медленного кардио"

Они могут повысить ваш метаболизм

Кардиотренировки — даже с уменьшенной интенсивностью нагрузки — все равно повышают частоту сердечных сокращений, заставляют мышцы усиленно работать, заставляют потеть и сжигать калории. А повышая ваш метаболизм, вы "топите" лишние килограммы, что, в свою очередь, уменьшает нагрузку на колени и спину, вызванную избыточным весом.

Они успокаивают хроническую боль

Езда на велосипеде -отличный способ заставить человека двигаться, к тому же защищающий суставы:

он снимает давление с коленей, бедер и спины, перемещая вес на сиденье вместо коленей; правильно подобранная обувь также снимает давление с суставов и центрирует его на подушечке стопы.

Плавание/водная аэробика -идеальное аэробное упражнение:

во время тренировки в воде, тело должно сопротивляться давлению воды — это приводит в тонус мышцы, снимает тяжесть с коленей и бедер.

Ходьба — одна из лучших и самых простых форм упражнений. Не надо ничего, кроме хорошей пары обуви.

"Начиная программу ходьбы, начинайте медленно и ходите только по 20-30 минут за раз, три — пять раз в неделю. Со временем вы наберетесь выносливости и сможете ходить дольше и чаще", — советует доктор Марин.

Пешая прогулка

Особенно пригодятся советы Вирджилио Марин офисным работникам, потому что

Работа в офисе угрожает коленям

Продолжительная работа в офисе, которая отличается сидячим положением, может привести к проблемам в коленных суставах. Особому риску подвержены люди старше 55 лет. К такому выводу пришли британские врачи.

Ученые и физиотерапевты говорят о прогрессирующей глобальной эпидемии ожирения и таком феномене, как "офисное колено". Из-за повсеместной компьютеризации и распространенности интернета люди ведут малоподвижный образ жизни, что также чревато избыточным весом и ожирением, пишет РБК.

Исследователи опросили 1,6 тысячи работников в возрасте 16-65 лет и выяснили, что почти четверть из них живут с болью в суставах до двух лет. Каждый десятый респондент испытывает болезненные ощущения постоянно, передает "Росбалт".

"Я увидела рост числа людей, которые жалуются на боль в колене, и преимущественно среди них те, кто ведут малоактивный образ жизни. Сегодня слишком много людей, работающих исключительно сидя перед компьютером, подавляющая часть из них живет так уже 10-20 лет", — рассказала представитель Британского королевского общества физиотерапии Сэмми Марго.

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Колени испытывают колоссальные перегрузки. Как рассказал хирург-ортопед Ронан Баним, избыточный вес, который давит на суставы, может увеличить риск развития остеоартроза. По его мнению, если уровень ожирения будет продолжать расти, то возрастет и число людей, нуждающихся в операции по замене коленного сустава.

"Контроль веса, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание очень важны для здоровья человека. Боль в коленных суставах не опасна для жизни, однако если своевременно не обратить внимания на данную проблему, качество жизни может ухудшиться. Пациенты при появлении боли должны оперативно обратиться к врачу и при необходимости избавиться от лишнего веса", — добавил Баним.

Однако физическая активность должна возрастать постепенно, предупреждают врачи, не стоит сразу начинать бегать марафоны. Медики советуют носить наколенники, удобные кроссовки и обязательно разогреваться перед тренировкой.

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