Увлечение компьютером разрушает детский мозг

Сегодня многие дети чрезмерно увлечены компьютером, поэтому американские ученые, недавно завершившие многолетнее исследование, предупреждают родителей о негативном влиянии этой зависимости на детский мозг. Оказывается, он разрушается и рано начинает стареть, сообщает pora.ru.

К проведению эксперимента были привлечены почти 4,5 тыс. детей в возрасте 9-10 лет. Ученые отметили, что многочасовое "сидение" в интернете или за компьютерными играми провоцирует замедление развития мозга. Этот вывод сделан по результатам проведенного обследования посредством МРТ. Зафиксированы структурные изменения в тканях головного мозга. Эти трансформации коснулись коры головного мозга — самого чувствительного образования, отвечающего за интеллектуальное развитие и реагирующего на сигналы, которые поступают из внешнего мира.

Истончение коры мозга ведет к ее раннему старению. К тому же концентрации дофамина в крови и жидкости мозга увеличиваются. Если гормон дофамин на протяжении длительного времени выбрасывается в кровь, существует вероятность заболевания шизофренией и другими психическими расстройствами. Учеными также зарегистрированы у детей случаи нарушений работы почек и надпочечников.

Исследователи отмечают: мозг ребенка слишком хрупкий, он не способен справиться с колоссальной нагрузкой на него от компьютерной зависимости, поэтому разрушается и быстро стареет.

Эксперты призывают родителей обратить внимание на своего ребенка, ограничивать время его пребывания за ПК, предложив в обмен своему чаду живое общение, в том числе с домашними питомцами, прогулки, игры, путешествия и занятия спортом.

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