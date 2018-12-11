Увлечение компьютером разрушает детский мозг

Сегодня многие дети чрезмерно увлечены компьютером, поэтому американские ученые, недавно завершившие многолетнее исследование, предупреждают родителей о негативном влиянии этой зависимости на детский мозг. Оказывается, он разрушается и рано начинает стареть, сообщает pora.ru.
К проведению эксперимента были привлечены почти 4,5 тыс. детей в возрасте 9-10 лет. Ученые отметили, что многочасовое "сидение" в интернете или за компьютерными играми провоцирует замедление развития мозга. Этот вывод сделан по результатам проведенного обследования посредством МРТ. Зафиксированы структурные изменения в тканях головного мозга. Эти трансформации коснулись коры головного мозга — самого чувствительного образования, отвечающего за интеллектуальное развитие и реагирующего на сигналы, которые поступают из внешнего мира.
Истончение коры мозга ведет к ее раннему старению. К тому же концентрации дофамина в крови и жидкости мозга увеличиваются. Если гормон дофамин на протяжении длительного времени выбрасывается в кровь, существует вероятность заболевания шизофренией и другими психическими расстройствами. Учеными также зарегистрированы у детей случаи нарушений работы почек и надпочечников.
Исследователи отмечают: мозг ребенка слишком хрупкий, он не способен справиться с колоссальной нагрузкой на него от компьютерной зависимости, поэтому разрушается и быстро стареет.
Эксперты призывают родителей обратить внимание на своего ребенка, ограничивать время его пребывания за ПК, предложив в обмен своему чаду живое общение, в том числе с домашними питомцами, прогулки, игры, путешествия и занятия спортом.
Читайте также:
Как гаджеты могут навредить еще неродившемуся ребенку
Медики обвинили компьютеры в ухудшении детского здоровья
Пассивный ребенок — будущий "сердечник"
Четверть детей России имеет проблемы с рационом
"Маша и Медведь": почему мультфильм угрожает вашему ребенку
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Ошибка Берлина, считают в Zeit, в том, что он не убедил своих соседей в Европе в необходимости "Северного потока - 2".
Глава Счетной палаты Российской Федерации заявил, что пора закладывать "экономический базис процветания и величия России".
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Обращение президента Франции к нации, призванное погасить уличные беспорядки, своим аморфным содержанием может подписать приговор Пятой республике.