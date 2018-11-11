Четкий режим дня способствует похудению лучше, чем упражнения и диеты

В погоне за стройной фигурой люди способны на многое. Кто-то отказывает себе в мучном, сладком и жирном, другие не едят после шести, а третьи потеют на тренажерах и стадионах. Но, оказывается, по мнению ученых, есть другой способ сбросить лишние килограммы.
Так, уверяют американские исследователи, четкий режим дня способствует похудению куда лучше, нежели утомительные физические упражнения или длительное голодание.
Выяснился столь интересный факт следующим образом. Ученые из Соединенных Штатов Америки провели любопытный эксперимент. На месяц они заперли группу добровольцев в помещении без окон и часов, так что они не представляли, который час и когда следует отойти ко сну. Респонденты не получали никакой физической нагрузки. А исследователи, будто этого всего было им мало, ежедневно переносили для группы момент отхода ко сну на несколько часов.
Так американские ученые и выяснили, что, если биологический и "фактический" вечер совпадают, организм человека каждый час сжигает больше жира, вне зависимости от количества потребляемой пищи и без каких-либо физических усилий.
На основе проведенного исследования ученые из США посоветовали ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, не нарушая своих привычных биологических ритмов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по-настоящему благоприятно на человеческий организм воздействует самый обычный кефир. Он не только легко утоляет чувство голода и улучшает работу пищеварительного тракта, но может даже продлить жизнь.
Фото: Stephen G Pearson
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