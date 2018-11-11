Употребление кефира снизит уровень холестерина и оздоровит кишечник

Кефир, распространенный густой кисломолочный напиток, крайне полезен для человеческого организма. Медики перечислили его основные полезные свойства.

Так, регулярное употребление в пищу кефира способствует оздоровлению кишечника. Дело в том, что он не только мешает размножению гнилостных и вредных бактерий, но и восстанавливает баланс.

Также благодаря большому содержанию кальция, кефир благоприятно влияет на рост ногтей и формирование скелета у ребенка. Помимо этого, кефир способен снизить уровень холестерина, риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и риск развития атеросклероза.

В кефире в большом количестве содержится белок, что легко утоляет голод и на долгое время обеспечивает чувство сытости. Не стоит забывать и о том, отметили медики, что при регулярном употреблении его в пищу кефир способствует лучшей работе иммунной системы человеческого организма.

Но самое важное свойство кефира — это продление жизни. Так, ученые доказали это его свойство на подопытных грызунах. Предполагается, что кефир продлевает жизнь благодарю снижению воспаления в толстой кишке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на голодный желудок кефир пить не стоит ни в коем случае. Как, например, и холодную воду. Ее лучше пить обычной, комнатной температуры, а кефир пить после плотного завтрака — например, каши.

Фото: Fotodom. ru

Читайте также:

Молочные продукты не лечат, а калечат