Употребление кефира снизит уровень холестерина и оздоровит кишечник

Кефир, распространенный густой кисломолочный напиток, крайне полезен для человеческого организма. Медики перечислили его основные полезные свойства.
Так, регулярное употребление в пищу кефира способствует оздоровлению кишечника. Дело в том, что он не только мешает размножению гнилостных и вредных бактерий, но и восстанавливает баланс.
Также благодаря большому содержанию кальция, кефир благоприятно влияет на рост ногтей и формирование скелета у ребенка. Помимо этого, кефир способен снизить уровень холестерина, риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и риск развития атеросклероза.
В кефире в большом количестве содержится белок, что легко утоляет голод и на долгое время обеспечивает чувство сытости. Не стоит забывать и о том, отметили медики, что при регулярном употреблении его в пищу кефир способствует лучшей работе иммунной системы человеческого организма.
Но самое важное свойство кефира — это продление жизни. Так, ученые доказали это его свойство на подопытных грызунах. Предполагается, что кефир продлевает жизнь благодарю снижению воспаления в толстой кишке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на голодный желудок кефир пить не стоит ни в коем случае. Как, например, и холодную воду. Ее лучше пить обычной, комнатной температуры, а кефир пить после плотного завтрака — например, каши.
Фото: Fotodom. ru
Читайте также:
Молочные продукты не лечат, а калечат
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Вопиющий случай произошел в Красноярском крае. Там, провернув аферу, чиновницы "заработали" два миллиона рублей.
Опубликована книга, в которой рассказывается настоящая причина ненависти Запада к России. Она проста - Россия "больше не делает то, что ей приказывают"