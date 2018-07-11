Ученые выяснили: вейпы намного вреднее простых сигарет

Немецкие ученые выяснили, что электронные сигареты могут быть опаснее обычных.

Они провели исследование, его результаты показали: у любителей "электроники" испарители с никотином повышали периферическое давление, а также частоту сокращений сердца на более длительный период, чем у тех, кто предпочитает традиционные сигареты.

Кроме того, не в лучшую сторону изменяется жесткость сосудистых стенок.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор выступил с поддержкой в адрес инициативы Экспертного совета при правительстве РФ о вводе дополнительных ограничений на электронные сигареты.

Также Министерство здравоохранения предложило ограничить продажу табака или запретить курить в общественных местах 31 мая, когда отмечается Международный день без табака.