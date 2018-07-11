Американские ученые будут предсказывать дату смерти

Эксперты из Йельского университета разработали тест, с его помощью можно установить, как долго осталось жить человеку. Для этого, убеждены специалисты, необходимо проанализировать 9 биомаркеров возраста.

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Ученые отмечают, что иногда процесс старения в организме людей ускоряется. Узнать об этом можно, если, например, проверить концентрацию лейкоцитов, уровень глюкозы, а также белка альбумина в крови. О том, что именно эти и еще 6 анализов помогут определить срок жизни, эксперты узнали после проведения десятилетнего проекта, в котором участвовали более 10 000 человек в возрасте 50-84 лет.

Именно эта работа подтвердила: некоторые организмы стареют быстрее, следовательно, возможность умереть рано возрастет. Авторы отметили, что за время наблюдения умерла одна четверть участников, стареющих быстрее остальных, в группе 50-64 года. В группе же 65-84 года скончалась лишь пятая часть наиболее медленно стареющих.

Исследователи убеждены, что ускоряют приход смерти хронический стресс, избыток лишнего веса, нехватка физической активности, вредные привычки, а также плохое образование. Кроме того, женский организм стареет медленнее мужского.

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