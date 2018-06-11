Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца

У мужчин, имеющих проблемы с потенцией, вероятность инфаркта, инсульта или остановки сердца в два раза выше. К таким выводам пришли ученые из университета Джона Гопкинса в Балтиморе.
Как заявляют исследователи, проблемы с эрекцией — признак того, что мужчине следует обратить внимание на состояние своей сердечно-сосудистой системы. По их мнению, медики обязаны принимать во внимание данную взаимосвязь и внимательнее подходить к жалобам пациентов на их проблемы в постели.
В обществе также существует определенное мнение, что повышенная нагрузка на сосуды и сердце во время секса может привести к смерти тех, кто страдает пороком сердца либо другими проблемами, связанными с кровеносной системой.
Ученые из университета Джона Гопкинса в Балтиморе наблюдали за жизнью примерно двух тысяч пожилых американцев. За годы наблюдения мужчины успели пережить 115 инфарктов, инсультов и прочих проблем с сердцем. Многие из случаев закончились летальным исходом.
Тем самым ученые раскрыли любопытный феномен. Жертвами сердечно-сосудистых заболеваний чаще становились именно те мужчины, что жаловались на проблемы с потенцией. Гораздо меньше проблем с сердцем было у тех пожилых американцев, что были довольны своей интимной жизнью.
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