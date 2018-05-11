Оксфорд: Это пытки для детей - начинать занятия раньше 10 утра

Доктор Пол Келли, почетный научный сотрудник Института сна и циркадной нейробиологии Оксфордского университета и один из ведущих в Великобритании экспертов в области сна убежден, что принуждение взрослых и подростков к началу работы ранее 10 утра — равносильно пытке. В результате недостатка сна их организмы, находясь в постоянном напряжении, истощаются.

Поскольку работа и школа, по мнению доктора Келли, начинаются слишком рано (в 9 часов утра), он заявляет о насущной необходимости изменить время начала социальной активности в соответствии с естественными циркадными (суточными) ритмами взрослых и подростков. Такое заявление он сделал на прошлогоднем Британском научном фестивале в Брэдфорде.

"Работа печени и сердца не синхронна, а вы просите их перенести время их активной деятельности на два или три часа. Мы не можем изменить наши 24-часовые ритмы. Мы не можете научиться вставать в определенное время. Ваше тело настроено на солнечный свет, хотя вы этого не осознаете, потому что информация передается напрямую в гипоталамус, а не через зрение", — объясняет Пол Келли. И уточняет: "Это огромная проблема общества. Персонал должен начинать работу в 10 утра. Он лишен сна. У нас существует большая часть общества, лишенная сна. Недосып серьезно повреждает организм, подтачивая его физические и эмоциональные ресурсы".

Доктор Келли констатирует, что студенты в Великобритании теряют около 10 часов сна в неделю из-за необходимости вставать слишком рано. Он призывает положить конец ранним стартам занятий в школах, колледжах и университетах, чтобы повысить качество жизни нынешних и будущих поколений детей и подростков.

"В возрасте 10 лет вы встаете и идете в школу, и это соответствует образу жизни ребенка в этом возрасте. Когда вам около 55 лет, такой ритм вам также подходит. Но в промежутке между этими временными вехами ваша потребность в сне совсем иная! В зависимости от возраста вам может требоваться примерно на три часа сна больше, что вполне естественно", — уверен Келли.

В 2009 году доктор Келли работал директором средней школы Monkseaton в Норт-Тайнсайде. Он перенес время начала занятий с 8:30 до 10:00. Спустя некоторое время эксперимент показал блестящий результат — оценки по основным предметам у учащихся улучшились на 19%. Доктор Келли считает, что дети в возрасте от 8 до 10 лет должны начинать учиться с 8:30 или в более позднее время, 16-летние же — в 10 утра, 18-летние — в 11 утра.

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Доктор Келли считает, что если бы школы по всей Великобритании приняли во внимание теорию о необходимости увязывать время начала деятельности и естественные биоритмы, показатели GCSE (обязательные экзамены для британских школьников 16 лет) повысились бы примерно на 10%. Чтобы убедиться в этом, уже сегодня 30 000 учащихся из более чем 100 школ Англии, которые готовятся к данным экзаменам, принимают участие в четырехлетнем эксперименте Оксфордского университета. Результаты будут оглашены уже в нынешнем году.

Если школы по всей Великобритании приняли новые времена начала, чтобы соответствовать естественным часам человеческого тела, он добавляет, что достижение GCSE вырастет примерно на 10%. Чтобы узнать, могут ли более поздние классы улучшить результаты экзаменов, около 30 000 студентов GCSE из более чем 100 школ в Англии уже участвуют в четырехлетнем эксперименте Оксфордского университета. Выводы ожидаются в 2018 году.

Подобный шаг может также помочь взрослым, считает доктор Келли, потому что "до 55 лет циркадные ритмы взрослых полностью не синхронизированы с традиционным рабочим днем с 9-ти до 5-ти, и это создает серьезную угрозу как для самой деятельности, так и для настроения и психического здоровья человека". Ведь та модель сна, которой в основном приходится пользоваться сегодня, увеличивает риски развития диабета и шизофрении.

По мнению доктора Келли, далеко не случайно 70% психических заболеваний начинаются в возрасте от 11 до 24 лет. Новый взгляд на проблему сна поможет оздоровить общество и повысит личную эффективность каждого человека.

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