Депутаты Госдумы получили на рассмотрение законопроект, согласно которому медики должны обеспечивать доступ родственников к больному, который находится в реанимации или в палате интенсивной терапии.
Автором законопроекта является депутат Николай Герасименко. Документ каасается внесения изменений в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (принят в 2011 году).
В законопроекте предлагается предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи и иными законными представителями пациентов реанимации. В пояснительной записке к документу отмечается, что в действующем законе возможность посещения родственниками больного в реанимации предусмотрена. Но на практике с посещениями постоянно возникают сложности.
Напомним, Минздрав в мае 2017 года опубликовал письмо "О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)", которое содержит рекомендации для медицинских учреждений, но не является обязательным к исполнению.
Фактически, доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, отмечают разработчики законопроекта. Герасименко упоминает опыт большинства зарубежных стран, где родственники и представители больного могут находиться с больным в реанимации.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что носителямин вариаций в генах, предопределяющих развитие болезни Альйгеймера в преклонном возрасте, являются около 20% жителей России.
По данным пресс-службы компании Genotek, это дает надежду на то, что через 20-30 лет будет создано лекарство, которое сможет продлить активную жизнь пациента более чем на 20 лет.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.