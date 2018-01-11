Россиян наконец будут пускать в реанимацию к родственникам

Депутаты Госдумы получили на рассмотрение законопроект, согласно которому медики должны обеспечивать доступ родственников к больному, который находится в реанимации или в палате интенсивной терапии.

Фото: Wikimedia Commons

Автором законопроекта является депутат Николай Герасименко. Документ каасается внесения изменений в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (принят в 2011 году).

В законопроекте предлагается предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи и иными законными представителями пациентов реанимации. В пояснительной записке к документу отмечается, что в действующем законе возможность посещения родственниками больного в реанимации предусмотрена. Но на практике с посещениями постоянно возникают сложности.

Напомним, Минздрав в мае 2017 года опубликовал письмо "О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)", которое содержит рекомендации для медицинских учреждений, но не является обязательным к исполнению.

Фактически, доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, отмечают разработчики законопроекта. Герасименко упоминает опыт большинства зарубежных стран, где родственники и представители больного могут находиться с больным в реанимации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что носителямин вариаций в генах, предопределяющих развитие болезни Альйгеймера в преклонном возрасте, являются около 20% жителей России.

По данным пресс-службы компании Genotek, это дает надежду на то, что через 20-30 лет будет создано лекарство, которое сможет продлить активную жизнь пациента более чем на 20 лет.