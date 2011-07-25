После 30 лет диеты бессильны

Тем, кому уже за 30, сидеть на диете бесполезно, считают специалисты. Люди начинают прибавлять в весе, и этот процесс необратим. Диета поможет сбросить килограммы лишь на короткое время - полностью справиться с лишним весом в этом возрасте уже невозможно.

К такому выводу пришли ученые из британского государственного Медицинского исследовательского совета. Они наблюдали за 5362 мужчинами и женщинами, родившимися в 1946 году, и за 20 тысячами человек, большинство из которых родились в 1958 году.

Люди из обеих групп начали набирать вес в 1980-х годах, и с течением времени их вес только увеличивался. При этом, по словам одного из авторов исследования, мужчины толстеют равномерно всю жизнь. У женщин прирост массы начинается медленнее и достигает пика к 35 годам.

"Как только набран лишний вес, от него уже не избавиться, ведь человек только толстеет, несмотря на попытки избавиться от килограммов", - заявляет Ребекка Харди.

При этом диеты имеют лишь кратковременный эффект. В связи с этим ученые советуют не тратить время на разработку новых программ для похудения, а подумать над тем, как замедлить изначальный набор веса.

Ежегодно во всем мире на диету садятся около 12 миллионов человек. Достичь ощутимых результатов удается каждому десятому, однако сброшенные килограммы возвращаются к ним в течение года.

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