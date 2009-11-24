Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации

Президент России Владимир Путин дал распоряжение об увеличении охвата антиретровирусной терапией россиян с ВИЧ в два раза. Согласно распоряжению главы государства, терапия должна охватывать 90% граждан.

Также российский лидер поручил правительству создать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ до 2030 года, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Кабмину также поставлена задача увеличить профилактические меры.

Также президент считает, что россиян необходимо обследовать на ВИЧ во время диспансеризации "при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин, будучи еще премьером страны, сократил в два раза список платных услуг для населения.

Премьер - министр России Владимир Путин заявил, что перечень платных услуг для населения будет сокращен более чем в два раза, а посредников при их оказании быть не должно.

По словам премьера, подготовлен исчерпывающий перечень бесплатных услуг, необходимых для оформления юридически значимых документов, список платных услуг сокращен до 19.