Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации

Здоровье » Здоровье и профилактика

Президент России Владимир Путин дал распоряжение об увеличении охвата антиретровирусной терапией россиян с ВИЧ в два раза. Согласно распоряжению главы государства, терапия должна охватывать 90% граждан.

Также российский лидер поручил правительству создать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ до 2030 года, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Кабмину также поставлена задача увеличить профилактические меры.

Также президент считает, что россиян необходимо обследовать на ВИЧ во время диспансеризации "при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин, будучи еще премьером страны, сократил в два раза список платных услуг для населения.

Премьер - министр России Владимир Путин заявил, что перечень платных услуг для населения будет сокращен более чем в два раза, а посредников при их оказании быть не должно.

По словам премьера, подготовлен исчерпывающий перечень бесплатных услуг, необходимых для оформления юридически значимых документов, список платных услуг сокращен до 19.

 

Темы воз вич терапия профилактика владимир путин диспансеризация
Новости Все >
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски
Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации
Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Друзья"
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
США в Сирии потеряли вооружение на 715 млн долларов
В Китае нашли существенную проблему у танка Type99A
Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити
Последние материалы
Сандерс рекомендовал России "держаться подальше" от выборов в США
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски
Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации
Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Друзья"
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Фруктоза в спортивном питании
Битва при Ватерлоо: история великого сражения
Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня
Жители Екатеринбурга попросили Мишустина спасти их от "уральского дровосека"
Популярное
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией

Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.

Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Очередному дипломату отказали в визе США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Эксперт: Украина представляет большой интерес для Европы
66-летняя Елена Проклова призналась, что делала пластику
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
В России могут появиться "путинки" вместо "хрущевок"
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ