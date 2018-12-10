В России узаконят право человека на обезболивание

Право каждого гражданина России на получение обезболивающих препаратов впервые обозначено в законопроекте о паллиативной помощи. Документ уже прошел процедуру одобрения в правительстве РФ и внесен на рассмотрение Госдумы, сообщил портал pora.ru.

На сегодняшний день всего лишь 15 процентов тяжелобольных из более 1,3 миллионов обеспечены обезболивающими лекарственными средствами, поэтому проблема злободневная и часто озвучивается в СМИ как со стороны пациентов и их родственников, так и со стороны медиков.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России, отметила, что такой вид помощи с комплексным подходом будет доступен больным не только на дому, но и в условиях стационара, поликлиники, интернатов для взрослых и травмпунктов.

Законопроектом предусматривается применение наркотиков и лекарственных препаратов сильного действия как обезболивающих в случаях тяжелых и неизлечимых заболеваний. Психологическая поддержка каждого нуждающегося в этом пациента также предусмотрена в рамках оказания паллиативной помощи.

Скворцова сообщила, что из резервного фонда в 2018 году четыре с половиной миллиарда рублей было выделено правительством РФ на развитие паллиативной помощи в России.

Фото: fritzmorgen - LiveJournal

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