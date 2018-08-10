Ученые засомневались в данных о вреде соли

Соль в умеренных дозах не вредит здоровью. Об этом заявили ученые из Канады, чьи научные выводы приводит Lancet.

Эксперты проанализировали анализы более 90 000 человек из 18 государств и выяснили болезни сердца и высокий уровень потребления соли характерен лишь для жителей Китая. Дело в соевом соусе, вместе с ним в день человек съедает 12,5 гр соли.

Также удалось выяснить, что нехватка вещества взаимосвязана с инфарктом. Основываясь на этих данных, представитель группы ученых, профессор канадского Института исследований здоровья населения Эндрю Мейте сказал: соль в умеренном количестве полезна для сердца.

Стоит отметить, эта группа исследователей два года назад уже публиковала подобные данные. Тогда, как и сейчас, коллеги не согласились с канадскими учеными и обрушили шквал критики.

Основные пункты, по которым научное сообщество призвало Мейте и товарищей "к ответу", неточные анализы, нарушение причинно-следственных связей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что бессолевая диета может спровоцировать смерть от болезней сердечно-сосудистой системы, при том, что польза от нее организму минимальна. Умеренное употребление соли слегка понижает давление, но оно приводит к ряду других последствий, в том числе к повышению в уровне некоторых гормонов, что часто перевешивает положительные эффекты от спада давления.

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