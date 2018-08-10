Названа главная угроза искусственных ногтей

Акриловые и гелевые лаки могут вызвать аллергическую эпидемию. В этом убеждены эксперты Британской ассоциации дерматологов.
Специалисты отмечают, что метакрилаты, которые содержатся в покрытиях, могут вызывать аллергию. Организм может реагировать на раздражитель по-разному: сыпью, отеком или проблемами с дыханием.
Врачи-дерматологи нарекли эту вспышку аллергий в Европе феноменом. Ранние исследования выявили, 93% зафиксированных аллергических реакций на метакрилаты были у женщин. Стоит отметить, что реакция бывает более тяжелой, если маникюр человек делал себе сам, также проблемы возникают, когда мастер был неквалифицированным.
Эксперты, обращаясь к любителям красивых ногтей, отмечают, искусственное покрытие может стоить здоровья. Ведь часто бывает невозможно найти источник аллергии, так как она проявляется в других местах.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что ученые из Норвегии пришли к выводу, что увлечение наращиванием ногтей может существенно приблизить Конец Света.
Норвежские ученые Бьорн Ребни и Александр Густаффcон выступили с обращением к мировой общественности. По их словам, повальное увлечение современных модниц наращивать ногти с помощью геля или акрила чревато наступлением Конца Света на десятки лет раньше срока.
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