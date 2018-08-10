Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Названа главная угроза искусственных ногтей

Здоровье

Акриловые и гелевые лаки могут вызвать аллергическую эпидемию. В этом убеждены эксперты Британской ассоциации дерматологов.

Названа главная угроза искусственных ногтей. 390632.jpeg

Специалисты отмечают, что метакрилаты, которые содержатся в покрытиях, могут вызывать аллергию. Организм может реагировать на раздражитель по-разному: сыпью, отеком или проблемами с дыханием.

Врачи-дерматологи нарекли эту вспышку аллергий в Европе феноменом. Ранние исследования выявили, 93% зафиксированных аллергических реакций на метакрилаты были у женщин. Стоит отметить, что реакция бывает более тяжелой, если маникюр человек делал себе сам, также проблемы возникают, когда мастер был неквалифицированным.

Эксперты, обращаясь к любителям красивых ногтей, отмечают, искусственное покрытие может стоить здоровья. Ведь часто бывает невозможно найти источник аллергии, так как она проявляется в других местах.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что ученые из Норвегии пришли к выводу, что увлечение наращиванием ногтей может существенно приблизить Конец Света.

Норвежские ученые Бьорн Ребни и Александр Густаффcон выступили с обращением к мировой общественности. По их словам, повальное увлечение современных модниц наращивать ногти с помощью геля или акрила чревато наступлением Конца Света на десятки лет раньше срока.

Читайте также:

Маникюр опасен для жизни

Петросян понадеялся на мирное будущее в отношениях со Степаненко Петросян понадеялся на мирное будущее в отношениях со Степаненко

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы лак аллергия на лак опасность маникюра
Обсудить
Актуальная аналитика
Точка зрения
Самый дерзкий в мире Шакал: обмен или тюрьма пожизненно
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Криптобиржи
VeThor и VeChain: много разного, но оба падают
Новости Все >
Названа главная угроза искусственных ногтей
Столица получит 20,5 млн кв.м жилья к 2024 году — Хуснуллин
Пионеры Китая хотят наказать порнозвезду за красный галстук
СМИ Китая: в делах с русскими надо быть осторожными
Ученые: "Синий цвет губителен для глаз, спасайтесь!"
Петросян понадеялся на мирное будущее в отношениях со Степаненко
Предложение в новостройках СВАО выросло на треть
Barclays спонсирует Blockchain Hackathon для изучения обработки дерривативов
Все из-за Турции: МИД Греции нашел причину проблем с Россией
Военный эксперт США: до ядерной войны остался один шаг
Читательский топ
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
"Заныкали два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
СМИ США нашли внутреннего врага "пострашнее Путина"
Новые санкции убьют США, а не Россию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Экономика
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Регуляторы
Пенсионная реформа - путь к краху России
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Политика
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Украина
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Здоровье
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Культура
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Культура
Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке
Любовь Степушова Найден "жареный петух", который клюнет Америку Любовь Степушова Соломон Соловьев Звездный след Анатолия Собчака Соломон Соловьев Сергей Костин Пентхаус для крыс, или Сколько стоят помойки всей Москвы Сергей Костин
Комментарии
"Пенсионный" референдум: спасение или фарс?
"Пенсионный" референдум: спасение или фарс?
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Зачем на праздниках российских городов ставят виселицы
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Чтобы забыли о бутылке: с полок магазинов пропадет весь алкоголь
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Почему ЦИК стал продвигать референдум
"Пенсионный" референдум: спасение или фарс?
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Ученые предупреждают: трусы могут оставить мужчин бездетными
"Заныкали два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Россияне начали скупать валюту по $20 млн в день
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"

Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.

Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Как промывают мозги химическим оружием
Мир
Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ