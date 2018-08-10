Ученые: "Синий цвет губителен для глаз, спасайтесь!"

Группа американских исследователей из Университета Толедо рассказала, что синий цвет опасен для человеческого зрения, в частности, когда он исходит от экрана смартфонов и других гаджетов.
Синие свечение разрушительно воздействует на молекулы сетчатки глаза, которые под влиянием синего цвета превращаются в "убийц" живых клеток. Запускается необратимый процесс макулярной дегенерации, или дистрофии сетчатки глаза, которая может привести к слепоте.
Кроме того, отрицательное влияние синего цвета отмечают не только на сетчатку глаза, но и на ткани сердечной мышцы и нейроны головного мозга. Также синий цвет уничтожает онкологические образования.
Подобной динамики цветого влияния при облучении другими цветам обнаружено не было.
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