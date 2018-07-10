Чем полезен ген, отвечающий за цвет кожи

Китайским ученым удалось найти ген, который отвечает за цвет кожи и ее восприимчивость к холоду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской академии наук.

Эта особенность организма поможет медикам определить происхождение некоторых кожных заболеваний и изучить мутацию генов предков современного человека.

Изменение цвета кожи, как утверждают ученые, связано с эволюционными изменениями. Древние люди появились на африканском континенте около 200 тысяч лет назад. Затем они начали мигрировать в места с другими климатическими условиями, где изменилось и количество ультрафиолетового излучения.

По заявлению исследователей, из-за мутации гена KITLG появилось "разнообразие оттенков цвета кожи современных представителей азиатской и европеоидной расы". Кроме того, этот процесс повлиял на устойчивость человека к холоду.

Однако теперь ген KITLG не так значительно влияет на организм. Это произошло из-за того, что современные люди научились приспосабливаться к внешним воздействиям за счет комфортных условий, которые создают сами.

"Сегодня люди используют солнцезащитный крем, чтобы обезопасить себя от ультрафиолетового излучения, и носят одежду, подобранную в соответствии с четырьмя сезонами. На фоне этих искусственно созданных условий ген KITLG менее подвержен мутации и уже не способен внести столь значительные изменения в организме человека, как это было раньше, в естественной среде обитания", - рассказал газете Global Times руководитель исследования Су Бин.