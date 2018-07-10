Чем полезен ген, отвечающий за цвет кожи

Китайским ученым удалось найти ген, который отвечает за цвет кожи и ее восприимчивость к холоду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской академии наук.
Эта особенность организма поможет медикам определить происхождение некоторых кожных заболеваний и изучить мутацию генов предков современного человека.
Изменение цвета кожи, как утверждают ученые, связано с эволюционными изменениями. Древние люди появились на африканском континенте около 200 тысяч лет назад. Затем они начали мигрировать в места с другими климатическими условиями, где изменилось и количество ультрафиолетового излучения.
По заявлению исследователей, из-за мутации гена KITLG появилось "разнообразие оттенков цвета кожи современных представителей азиатской и европеоидной расы". Кроме того, этот процесс повлиял на устойчивость человека к холоду.
Однако теперь ген KITLG не так значительно влияет на организм. Это произошло из-за того, что современные люди научились приспосабливаться к внешним воздействиям за счет комфортных условий, которые создают сами.
"Сегодня люди используют солнцезащитный крем, чтобы обезопасить себя от ультрафиолетового излучения, и носят одежду, подобранную в соответствии с четырьмя сезонами. На фоне этих искусственно созданных условий ген KITLG менее подвержен мутации и уже не способен внести столь значительные изменения в организме человека, как это было раньше, в естественной среде обитания", - рассказал газете Global Times руководитель исследования Су Бин.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Украинский депутат возмущен публикацией, вышедшей на страницах австрийского издания. Он решил посоветовать, что именно необходимо писать местным журналистам.
По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.
Недавно в Софии в Центре восточных языков и культур при Софийском университете имени Святого Климента Охридского состоялась конференция с международным участием на тему "Гибридные войны".