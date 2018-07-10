Израильские ученые доказали - виски спасает от рака

Ученые из медицинского центра в Израиле провели исследование и выяснили, что в виски содержится эллаговая кислота. Об этом сообщает "МедикФорум".
Вещество является антиоксидантом. Молекулы, которые вырабатываются при окислительном стрессе, атакуют здоровые клетки и это приводит к их мутации и образованию опухолей. Эллаговая кислота препятствует этому процессу.
Кроме того, виски может помочь не только при профилактике онкологических заболеваний. Употребление напитка в небольших количествах укрепляет защиту организма от старческого слабоумия. Исследования показали, что вероятность развития деменции ниже у тех, кто пьет виски в малых дозах. У непьющих людей она выше.
Виски также уменьшает концентрацию "плохого" холестерина в организме и стимулирует выработку "хорошего". Алкогольный напиток поддерживает здоровье миокарда, благодаря антиоксидантам, входящим в его состав.
Для диабетиков виски безопасен, так как в нем содержится мало сахара и углеводов.
Ранее "Правда.Ру" писала, по данным диетолога Торал Шаха продуктами, способными противостоять развитию болезни, ученые считают:
1. Чеснок. В нем содержатся аллицин и аллилсульфиды, которые воздействуют на токсичные онкогенные вещества и способствуют их выведению.
3. Помидоры. Вещество ликопин предотвращает рак предстательной железы, обезвреживая свободные радикалы. Кроме того, томаты являются профилактикой рака кожи.
3. Ягоды, которые богаты противораковыми молекулами (эллагиновая кислота и антоцианидины), которые блокируют активность белков, формирующих раковые клетки.
4. Грибы. Стимулируют активность иммунной системы, замедляют рост опухоли.
5. Петрушка, предотвращающие появление кровеносных сосудов в опухолевых тканях.
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