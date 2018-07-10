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Израильские ученые доказали - виски спасает от рака

Здоровье

Ученые из медицинского центра в Израиле провели исследование и выяснили, что в виски содержится эллаговая кислота. Об этом сообщает "МедикФорум". 

Израильские ученые доказали - виски спасает от рака. 389324.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Вещество является антиоксидантом. Молекулы, которые вырабатываются при окислительном стрессе, атакуют здоровые клетки и это приводит к их мутации и образованию опухолей. Эллаговая кислота препятствует этому процессу. 

Кроме того, виски может помочь не только при профилактике онкологических заболеваний. Употребление напитка в небольших количествах укрепляет защиту организма от старческого слабоумия. Исследования показали, что вероятность развития деменции ниже у тех, кто пьет виски в малых дозах. У непьющих людей она выше. 

Виски также уменьшает концентрацию "плохого" холестерина в организме и стимулирует выработку "хорошего". Алкогольный напиток поддерживает здоровье миокарда, благодаря антиоксидантам, входящим в его состав. 

Для диабетиков виски безопасен, так как в нем содержится мало сахара  и углеводов. 

Ранее "Правда.Ру" писала, по данным диетолога Торал Шаха продуктами, способными противостоять развитию болезни, ученые считают:

1. Чеснок. В нем содержатся аллицин и аллилсульфиды, которые воздействуют на токсичные онкогенные вещества и способствуют их выведению.

3. Помидоры. Вещество ликопин предотвращает рак предстательной железы, обезвреживая свободные радикалы. Кроме того, томаты являются профилактикой рака кожи.

3. Ягоды, которые богаты противораковыми молекулами (эллагиновая кислота  и антоцианидины), которые блокируют активность белков, формирующих раковые клетки.

4. Грибы. Стимулируют активность иммунной системы, замедляют рост опухоли. 

5. Петрушка, предотвращающие появление кровеносных сосудов в опухолевых тканях.

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Темы Рак виски алкоголь исследование лекарство от рака антиоксиданты в виски
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