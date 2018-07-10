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Ученые: пейте красное вино, будете здоровы

Здоровье

Ученые, проанализировав данные коллег, назвали ряд причин полюбить красное вино. Дело в том, что ингредиенты, из которых делается напиток, полезны.

Ученые: пейте красное вино, будете здоровы. 389285.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Так, виноград богат несколькими антиоксидантами. Часть включает катехины, ресвератрол, эпикатехин и проантоцианидины. Например, ресвератрол поступает из кожицы ягод, он обладает способностью регенерировать клетки, а также поддерживать работу сердца. Проантоцианидин -стабилизирует выработку организмом коллагена и эластина, эти белки участвуют в образовании соединительной ткани, что поддерживает в хорошем состоянии органы, суставы, мускулы и кровяную систему.

Однако эксперты акцентируют внимание на том, что потребление напитка должно быть умеренным. В противном случае возможен риск развития рака, заболеваний печени.

Продолжая рассуждать о пользе, ученые отметили положительное влияние напитка Диониса на холестерин. Он не дает накапливаться плохому и увеличивает хороший, все это помогает сердцу лучше выполнять свою работу. Кроме того, полифенолы, особенно ресвератрол, могут защитить кровеносные сосуды. Обнаружено, что ресвератрол минимизирует сгустки крови.

Кроме того, это вещество может предотвратить созревание незрелых жировых клеток, активировать белок сиртуин 1, защищающий сердце от воспаления.

Эксперты из Израильского технологического института после исследования заявили, что красное вино улучшает состояние клеток в кровеносных сосудах. Так, умеренное и регулярное употребление напитка в течение 3 недель существенно повышает функцию эндотелия сосудов.

Согласно иному индийскому исследованию, кверцетин проявляет кардиозащитные свойства. Так, обнаружилось, что напиток способствует регрессии артериального давления. Американские же ученые выяснили, что ресвератрол может предотвратить возрастные изменения сердечно-сосудистой функции. Читайте также:

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