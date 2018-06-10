5 способов убить почки

Многие привычки способно навредить почкам, считают медики. Они составили шорт-лист самых опасных, сообщает Medoboz.

Фото: Fotodom.ru

На первом месте прием обезболивающих лекарств. Они помогают справиться с болью, но если не контролировать их количество препарата или принимать его при малейшем дискомфорте, то можно причинить вред своему организму. Почки не смогут переработать таблетки.

Далее ученые обращаются к любителям досаливать. Соль повышает кровяное давление, что становится испытанием для почек. Стоит ограничиться и любителям мясного. Животный белок повышает кислотность крови и риск возникновения ацидоза. Этот процесс связан с неспособностью почек вывести кислоту. Стоит помнить, мясо — это лишь одна четвертая от рациона, в котором должны быть фрукты, овощи и каши.

Следующий пункт — вода. Не стоит думать, что соки или газировка заменит чистую воду, нет, они лишь загубят почки. По мнению специалистов, половиной потребляемой жидкости должна быть чистая вода.

И последнее — сон важен для организма. А функция почек регулируется его циклом, поэтому, высыпаясь, человек помогает этому органу.

Читайте также:

Женские почки страдают из-за детской болезни

Пищевая сода может лечить почки и печень