Кухонные полотенца могут стать причиной отравления

Кухонное полотенце может стать причиной пищевого отравления. Таков вывод исследователей из старейшего высшего учебного заведения Маврикия.

Во время исследования эксперты проанализировали сто кухонных полотенец после того, как те месяц использовали по назначению. Ученые посчитали количество микроорганизмов на каждом, а потом собрали их с ткани и поселили их в комфортную среду. Так у специалистов оказались колонии, пригодные для исследования.

В половине случаев эксперты нашли на материале вредные бактерии: почти на 37% — колиморфные, на стольких же энтерококки и почти на 15% — золотистый стафилококк.

По мнению специалистов, все эти "обитатели" могут попасть с полотенца в еду, вызывая отравления и расстройства. Особенно высок риск в тех домах, где на кухне предпочитают пользоваться влажными и многоразовыми полотенцами.

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