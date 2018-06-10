Кухонные полотенца могут стать причиной отравления

Кухонное полотенце может стать причиной пищевого отравления. Таков вывод исследователей из старейшего высшего учебного заведения Маврикия.
Во время исследования эксперты проанализировали сто кухонных полотенец после того, как те месяц использовали по назначению. Ученые посчитали количество микроорганизмов на каждом, а потом собрали их с ткани и поселили их в комфортную среду. Так у специалистов оказались колонии, пригодные для исследования.
В половине случаев эксперты нашли на материале вредные бактерии: почти на 37% — колиморфные, на стольких же энтерококки и почти на 15% — золотистый стафилококк.
По мнению специалистов, все эти "обитатели" могут попасть с полотенца в еду, вызывая отравления и расстройства. Особенно высок риск в тех домах, где на кухне предпочитают пользоваться влажными и многоразовыми полотенцами.
Читайте также:
Опасности, которые подстерегают нас на кухне
Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении ЛНР и ДНР.
Депутаты Верховной Рады Украины обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием предпринять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе.
Американский президент заявил, что Россия должна вернуться в G8.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.