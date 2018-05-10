Шведы выпустили образовательные секс-фильмы для мигрантов (видео)

Правительство Швеции профинансировало серию фильмов для обучения женщин-иммигрантов вопросам секса, половым отношениям и их репродуктивным правам.
Всего Шведской ассоциацией сексуального образования (RFSU) было выпущено одиннадцать фильмов, которые переводятся на 14 разных языков.
Анимированные фильмы, первая из которых была поставлена онлайн в конце марта, охватывают все аспекты секса от чистого удовольствия, с такими названиями, как «Lust and Pleasure» и «Female Genitalia» до рассказов беременности, венерических заболеваниях, абортах и увечьях женских половых органов.
«Мы хотим, чтобы эти рассказы воспринимались не унизительными, мы хотим, чтобы женщины-мигрантки знали: в Швеции у них есть все эти права», - сказала Магдалена Абрахамссон, возглавлявшая проект.
Видеоролики, которые больше похожи на слайд-шоу, чем на фильмы, рассказывают о важном для Швеции вопросе о сексе на арабском, дарийском, сомалийском, персидском, северном и центральном курдском, английском и других языках.
В четверг министр социальной сферы Анника Страндхелль объявила, что проект получит еще 3,7 миллиона крон ($ 416 000) в виде финансирования.
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