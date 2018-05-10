Ученые научились бороться с диабетом первого типа

Американские и японские ученые разработали новый метод лечения диабета. Исследователи провели эксперименты с человеческими клетками внутренних органов и пришли к определенным выводам.
По данным ученых, им удалось создать панкреатические островки, которые затем успешно применили для лечения диабета 1-го типа.
Сотрудники Медицинского центра Детского госпиталя Цинциннати и Йокогамского городского университета вырастили в условиях лаборатории ткани, объединив человеческие стволовые клетки, клетки мышей и другие биологические материалы.
В результате выяснилось, что внедрение этих тканей в организм болеющих диабетом 1-го типа мышей поспособствовало избавлению от болезни. Так называемые панкреатические островки, представляющие собой скопления клеток поджелудочной железы запускают процесс самоконденсации, при котором осуществляется новая выработка гормонов.
"Вероятно, в будущем люди смогут избавиться от этой болезни благодаря их собственным тканям, выращенным в лаборатории", - прокомментировали свой успех авторы исследования.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что ученые из университета Южной Дании в Копенгагене нашли взаимосвязь между алкоголем и развитием диабета. Небольшое употребление вина или пива снижает вероятность развития заболевания, сообщает Diabetes.
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