Предложен самый эффективный подход к снижению веса

Есть столько, сколько хочешь, и при этом терять вес — возможно. Об этом свидетельствуют новейшие научные данные, полученные в университете Лидса (Великобритания).



Диета: как похудеть без вреда

"Многие люди отказываются от диеты, потому что чувствуют голод между приемами пищи, — отмечает руководитель исследования доктор Никола Бакланд. — Наше исследование показывает, что продукты с низкой энергетической плотностью могут помочь преодолеть эту проблему".

Речь идет о таких продуктах, как, например, картофель, рис, макароны. Использование их в рационе помогает похудеть быстрее, чем традиционный подсчет калорий. The Sun приводит объяснение этого феномена. Данные продукты быстрее вызывают чувство насыщения, что позволяет снизить потребность во вредных продуктах и частых перекусах. Также благодаря подобному пищевому выбору человек меньше съедает в целом. Свежие фрукты, овощи, постное мясо, рыба, яйца, бобовые дают такой же эффект. В них обычно меньше калорий, чем в обработанных продуктах за счет обилия воды, белка и клетчатки.

В исследовании участвовало 37 полных женщин. Им предлагали в течение 14 недель употреблять продукты с низкой энергетической плотностью. За этот период дамы потеряли пять с половиной килограммов. Участники другой контрольной группы (41 женщина) просто уменьшили калорийность своего питания до 1400 калорий. Их потеря веса в среднем составила 3,3 килограмма. За ужином добровольцы съедали на 1057 калорий меньше, если на завтрак и обед употребляли продукты с низкой энергетической плотностью. Они реже испытывали чувство голода и тягу к вредной пище.

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