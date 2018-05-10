Врачи нашли лекарство одновременно от пьянства и похмелья

Американские ученые создали препарат, избавляющий от алкогольной зависимости.

Ученые из Университета Техаса провели испытания препарата, который должен избавлять от алкогольной зависимости, на крысах и червях.

Выяснилось, что средство JVW-1034 блокирует у них тягу к спиртному и не вызывает побочных эффектов. Фактически препарат воздействует на сигма-рецепторы, которые отвечают за формирование наркотической зависимости.

По данным СМИ, ученые использовали пропитанный спиртом грунт, часть которого также была обработана лекарством.

Ранее сообщалось, что женский организм реагирует на алкоголь иначе, чем мужской, в силу физиологических особенностей. Масса тела у женщин меньше, чем у мужчин. Кроме того, алкоголь преимущественно локализуется в жидкости, содержащейся в организме, а у женщин ее от природы гораздо меньше, чем у мужчин. Поэтому после употребления мужчиной и женщиной с одинаковой массой тела равного количества спиртного, концентрация алкоголя в крови у женщины будет выше, что тем самым повышает риск вреда для здоровья.

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