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Источник Правда.Ру

Яд пауков сможет лечить паралич

Здоровье

Российские учёные пришли к выводу, что яд паука Heriaeus melloteei можно использовать для лечения периодического паралича.

Яд пауков сможет лечить паралич. 385671.jpeg

Как сообщает издание PNAS, учёные из МГУ и ряда других вузов обнаружили, что содержащееся в яде вещество препятствует "утечке тока" в нервных и мышечных клетках, тем самым блокируя развитие периодического паралича.

Ранее анализ структуры повреждённых каналов показал, почему нарушается их работа. Российские учёные подобрали перечень ядов, которые могут на них воздействовать. Лучше всего проявило себя вещество Hm-3, полученное из яда пауков.

Не исключено, что именно Hm-3, не вызывающий постоянных изменений в работе нервных и мускульных клеток, станет первым эффективным лекарством от периодического паралича и других похожих болезней.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в окрестностях китайского города Учжишань управа одного из поселков построила ферму по производству паучьего яда, который используется в медицинских целях.

Таким образом, сообщает China News Serviсe, власти китайской островной провинции Хайнань решили начать борьбу с бедностью: трудоустроить на это предприятие планируют представителей самых бедных слоев населения.

Инвестиции в проект составили 17 млн юаней ($2,47 млн). Предполагается, что паучья ферма позволит получать стабильный доход 400 местным семьям, находившимся на грани нищеты.

Между прочим, пауки давно заполнили все пространство вокруг человека: они живут во всех наших домах, а самые их излюбленные места - санузлы и спальни.

Учитывая обилие пауков и их невероятную прожорливость, европейские ученые Мартин Ниффелер и Клаус Биркхофер решили выяснить, сколько все пауки, населяющие планету, могут съесть за один год?

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