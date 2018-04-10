Ученые объяснили, как ягоды защищают от рака

Ученые из Финлянлии пришли к выводу, что ягоды - одни из самых полезных продуктов в принципе.

По данным исследователей, они богаты антиоксидантами и полифенолами, полезны для пищеварительной системы, помогают сбросить лишний вес.

Как пишет Zee News, в ягодах также содержатся противораковые вещества. Это пигменты, содержащихся в ягодах (дают красный, синий, фиолетовый цвет ягодам), известные как антоцианы.

Последние исследования показали, что эти соединения усиливают активность сиртуина 6 (SIRT6), энзима в раковых клетках. Как пояснили сотрудники Университета Восточной Финляндии, сиртуины модулируют экспрессию генов, которые контролируют работу клеток посредством сигнальных путей.

При этом недавно в ягодах был обнаружен цианидин ( его много в дикой чернике, черной смородине и бруснике). Как показали исследования, цианидин повышал уровень сиртуина 6 в клетках колоректального рака человека.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что опасный канцероген акриламид, вызывающий рак, был обнаружен в больших количествах в продуктах и напитках, которые были приготовлены в температуре 120 °С и выше. Среди них - кофе, картофель, ячмень, пшеница, овес и рожь.

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