Ученые из Финлянлии пришли к выводу, что ягоды - одни из самых полезных продуктов в принципе.
По данным исследователей, они богаты антиоксидантами и полифенолами, полезны для пищеварительной системы, помогают сбросить лишний вес.
Как пишет Zee News, в ягодах также содержатся противораковые вещества. Это пигменты, содержащихся в ягодах (дают красный, синий, фиолетовый цвет ягодам), известные как антоцианы.
Последние исследования показали, что эти соединения усиливают активность сиртуина 6 (SIRT6), энзима в раковых клетках. Как пояснили сотрудники Университета Восточной Финляндии, сиртуины модулируют экспрессию генов, которые контролируют работу клеток посредством сигнальных путей.
При этом недавно в ягодах был обнаружен цианидин ( его много в дикой чернике, черной смородине и бруснике). Как показали исследования, цианидин повышал уровень сиртуина 6 в клетках колоректального рака человека.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что опасный канцероген акриламид, вызывающий рак, был обнаружен в больших количествах в продуктах и напитках, которые были приготовлены в температуре 120 °С и выше. Среди них - кофе, картофель, ячмень, пшеница, овес и рожь.
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